Unde găsești cea mai curată apă pentru înot în Europa. Țara care a obținut scor perfect în noul clasament

Potrivit Raportului European privind Calitatea Apelor de Îmbăiere 2025, citat de Euronews, aproximativ 96% dintre zonele monitorizate din Europa respectă standardele minime de calitate impuse de Uniunea Europeană. Doar 1,5% dintre locațiile analizate au fost clasificate drept „slabe”, ceea ce indică un risc crescut pentru sănătatea celor care înoată. Evaluarea se bazează pe nivelurile unor bacterii precum E. coli și enterococii intestinali, considerați indicatori ai contaminării fecale și ai posibilelor probleme sanitare.

Cipru, liderul Europei la calitatea apei

Cea mai bună performanță a fost înregistrată de Cipru, unde toate zonele monitorizate au primit calificativul „excelent”. Pe următoarele locuri se află Grecia, Bulgaria și Austria, toate cu peste 96% dintre apele de îmbăiere încadrate la cel mai înalt nivel de calitate.

În cazul lacurilor și râurilor, Austria și Finlanda au obținut cele mai bune rezultate, aproximativ 95% dintre apele interioare fiind considerate excelente pentru înot. Germania, Danemarca și Luxemburg completează grupul statelor cu cele mai bune performanțe în această categorie.

De ce râurile rămân mai vulnerabile

Raportul evidențiază o diferență importantă între zonele de coastă și apele interioare. În timp ce 88% dintre plajele maritime au fost clasificate drept excelente, procentul scade la 78% în cazul lacurilor și râurilor. Râurile sunt considerate cele mai vulnerabile la episoade de poluare temporară, provocate de ploi abundente, deversări accidentale, scurgeri urbane sau activități agricole. Doar 47% dintre cele aproximativ 1.200 de zone de îmbăiere amenajate pe râuri în Europa au obținut calificativul maxim.

Țările cu cele mai slabe rezultate

La polul opus, Albania a înregistrat cel mai redus procent de ape clasificate drept excelente, doar 16,8%. Estonia, Polonia, Ungaria și Belgia au avut, de asemenea, rezultate sub media europeană. În ceea ce privește exclusiv apele interioare, Spania a obținut cel mai slab scor. Peste 11% dintre râurile și lacurile monitorizate au fost clasificate ca având o calitate slabă, iar doar puțin peste jumătate au primit calificativul „excelent”. Franța, Olanda și Estonia sunt statele europene unde peste 3% dintre zonele de îmbăiere analizate au fost încadrate la categoria cea mai slabă.

Calitatea apei s-a îmbunătățit în ultimele decenii

Experții Agenției Europene de Mediu subliniază că multe râuri și lacuri europene s-au recuperat semnificativ față de perioada industrializării intense din secolul trecut. Investițiile în infrastructura de apă și canalizare, precum și politicile europene de protecție a mediului, au permis redeschiderea pentru înot a unor râuri care, în urmă cu câteva decenii, erau considerate prea poluate. Raportul concluzionează că Europa continuă să ofere unele dintre cele mai sigure ape de îmbăiere din lume, însă schimbările climatice, urbanizarea și episoadele extreme de vreme reprezintă provocări tot mai importante pentru menținerea acestei tendințe.