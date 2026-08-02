Cel puțin 14 persoane au murit într-un atentat sinucigaș cu bombă la un miting în Pakistan

Atacul a avut loc în orașul Kabal, unde manifestanții se adunaseră în apropierea unei secții de poliție, scandând sloganuri antimilitante și cerând pace, a declarat șeful poliției districtuale, Omar Khan, relatează AP.

Potrivit martorilor, cu puțin timp înainte de atac, vorbitorii prezenți la miting au declarat că asigurarea securității și eliminarea militantismului sunt responsabilitatea statului. De asemenea, aceștia au acuzat autoritățile că nu au acționat decisiv împotriva militanților, spunând că locuitorii vor să trăiască fără frică după anii de violență care au devastat regiunea.

Bilal Faizi, purtător de cuvânt al serviciului provincial de urgență, a declarat că atacatorul a lovit zeci de persoane care scandau sloganuri antimilitante și cereau pace. Un oficial de poliție, Omar Khan, a declarat că printre morți se numără cel puțin nouă civili și cinci ofițeri.

Atentatul nu a fost revendicat

Președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, și prim-ministrul Shehbaz Sharif au condamnat atentatul cu bombă, exprimându-și profunda tristețe pentru pierderea de vieți omenești. În declarații separate, aceștia au transmis condoleanțe familiilor celor uciși, s-au rugat pentru însănătoșirea răniților și au cerut autorităților să se asigure că răniții primesc cel mai bun tratament medical posibil. Zardari și Sharif au mai spus că lupta Pakistanului împotriva terorismului va continua până când acesta va fi eradicat.

Niciun grup nu a revendicat imediat responsabilitatea pentru atentatul cu bombă, dar suspiciunile se îndreaptă către talibanii pakistanezi, cunoscuți sub numele de Tehrik-e-Taliban Pakistan sau TTP.