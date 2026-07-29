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Alertă cu bombă în Portul Constanța. Personal evacuat. Circulația navelor este oprită. Surse G4: ”E parte a războiului hibrid”

O alertă cu bombă a fost declanșată la terminalul de pasageri al Portului Constanța, anunță presa locală.
Alertă cu bombă în Portul Constanța. Personal evacuat. Circulația navelor este oprită. Surse G4: ”E parte a războiului hibrid”
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Sorina Matei
29 iul. 2026, 12:16, Social
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UPDATE Prefectura Constanța face apel la calm

„La ora 11.26 a fost înregistrat un apel 112, prin care un angajat ANR informează că pe rețeaua telefonică a instituției a recepționat un mesaj audio înregistrat, în limba română, privind existența unor bombe în zona Terminalului Pasageri din portul Constanța.

Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări și monitorizează situația.

Nu sunt dispuse măsuri de evacuare în Port.

„Am rugămintea la calm și transmit populației ca nu sunt elemente de îngrijorare și să aibă încredere în instituțiile statului”, transmite Prefectura Constanța.

UPDATE ”E parte a războiului hibrid” au declarat surse oficiale pentru G4Media și ISE.

Circulația navelor este oprită.

Știre inițială

În zona Porții 1 a Portului Constanța se intervine, în urma unei posibile amenințări cu bombă.
Potrivit informațiilor de până la această oră, accesul în zonă a fost restricționat, iar persoanele aflate în apropiere au fost evacuate preventiv, în timp ce echipele specializate desfășoară verificări.

Potrivit surselor, incidentul ar fi la terminalul de pasageri, din incinta portului.

De asemenea, manevrele în Portul Constanța au fost suspendate din motive de securitate.

Știre în curs de actualizare

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