Control al Gărzii Naționale de Mediu pe șantierul noului stadion din Timișoara. Localnicii au fost deranjați de deșeuri

Potrivit Gărzii de Mediu Timiș, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș a realizat un control pe șantierul noului stadion din Timișoara.

Autoritățile au fost sesizate de cetățeni, privind modul de gestionare a deșeurilor pe șantierul noului stadion din Calea Buziașului. De asemenea, informațiile au apărut și în presa locală.

Ca urmare, comisarii au efectuat un control pentru verificarea respectării măsurilor dispuse anterior.

Ce a descoperit Garda Națională de Mediu

În urma verificărilor efectuate în teren, au fost constatate mai multe nereguli.

Deșeurile provenite din activitatea de construcție nu sunt gestionate corespunzător. La data controlului, pe amplasament erau stocate aproximativ 718,7 tone de deșeuri, depozitate direct pe sol, în cantități mari, unele amestecate;

Modul de depozitare favorizează antrenarea particulelor de praf în atmosferă în condiții de vânt, contribuind la creșterea concentrației de pulberi în suspensie și generând disconfort pentru locuitorii din vecinătatea șantierului.

„Potrivit OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația de a asigura valorificarea acestora și gestionarea lor astfel încât să nu fie afectată sănătatea populației și mediul”, au transmis autoritățile.

În cadrul controlului, s-a constatat că măsurile stabilite anterior au fost îndeplinite doar parțial.

A fost montată o plasă de protecție pe amplasament. Însă, cantitățile mari de materiale și deșeuri depozitate depășesc nivelul acesteia. Măsura nu elimină riscul dispersării prafului;

Din deșeurile aflate pe stoc, a fost predată către operatori autorizați o cantitate de 7,88 tone. Însă, la data prezentului control se aflau încă pe amplasament 17,12 tone din categoria respectivă de deșeuri.

În urma acestor nereguli, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 50.000 lei operatorului economic care execută lucrările.

Măsuri obligatorii

De asemenea, au fost dispuse și unele măsuri obligatorii. Autoritățile obligă gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor generate pe șantier, astfel încât acestea să nu pună în pericol sănătatea populației și să nu producă efecte negative asupra mediului, pe întreaga perioadă de desfășurare a lucrărilor.

Mai mult, obligă reducerea cantităților de deșeuri stocate pe amplasament și transmiterea către GNM CJ Timiș a dovezilor privind valorificarea/eliminarea acestora. Astfel, stocarea să nu genereze riscuri de contaminare a aerului, apei, solului, florei și faunei.

Termenul pentru îndeplinirea măsurii privind reducerea stocurilor de deșeuri este 24 august.

Totodată, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Timiș va monitoriza respectarea măsurilor dispuse. Va continua verificările pentru a se asigura că activitățile desfășurate pe șantier respectă legislația de mediu și nu afectează calitatea vieții cetățenilor.