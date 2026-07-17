Diana Buzoianu, după controalele pe litoral: „Doar 23 de terase încalcă legislaţia plajelor. Suntem pe un traseu corect”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a efectuat vineri o vizită de lucru pe litoral, unde a verificat modul în care sunt respectate regulile privind administrarea plajelor în plin sezon estival.

Potrivit Dianei Buzoianu, în urma controalelor au fost identificate 23 de terase care încalcă legislația, ceea ce înseamnă un număr considerabil mai mic față de anii anteriori.

Aceasta a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că situația s-a îmbunătățit semnificativ comparativ cu sezonul trecut, chiar dacă numărul verificărilor a fost mai mare.

„Am fost în vizită pe teren astăzi. Practic, suntem în plin sezon estival și vrem să vedem exact care sunt măsurile care au fost luate până în acest moment și cum arată situația față de anul trecut pe plajele din România. Vestea bună este că, dacă anul trecut aproximativ o treime dintre operatori încălcau, într-o formă sau alta, prevederile privind construcțiile ilegale de pe plaje, în momentul de față avem doar 23 de cazuri descoperite, deși numărul controalelor a crescut semnificativ față de anul anterior. Asta înseamnă că operatorii sunt mult mai atenți și respectă legislația într-o măsură mult mai mare”, a declarat Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Ea a mai precizat că, în anii precedenți, în plin sezon estival, erau depistate peste 100 de terase care nu respectau regulile.

„În anii anteriori, erau undeva la peste 100 de astfel de terase în plin sezon. Este clar că suntem pe un traseu corect și ne bucurăm să vedem acest rezultat în urma controalelor, a comunicării publice și a faptului că am trasat o linie roșie pe plajele din România”, a afirmat ministra.

Potrivit acesteia, toate cele 23 de cazuri au fost transmise către Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC), iar instituția a notificat autoritățile locale și operatorii economici.

„Cele 23 de terase care sunt în această situație au fost comunicate către ISC. Inspectoratul a transmis mai departe către primării, iar operatorii au fost deja notificați pentru a desființa terasele care nu respectă legislația”, a explicat Buzoianu.

„Dacă în termen de cinci zile de la notificarea finală aceste terase nu vor fi ridicate, se vor aplica sancțiunile prevăzute de contract. Una dintre cele mai importante este chiar rezilierea contractului de închiriere a plajei respective. Sper însă că vom ajunge în punctul în care și ultimii operatori vor înțelege că legislația trebuie respectată”, a spus aceasta.

Diana Buzoianu a mai precizat că, în timpul vizitei pe care a efectuat-o pe teren, a constatat că majoritatea operatorilor respectă deja regulile privind utilizarea plajelor.

„Pe zonele în care am fost noi, aproximativ 80% din plajele închiriate respectau prevederile legale. Era păstrată suprafața de 30% destinată accesului liber al oamenilor, astfel încât oricine să poată veni cu propriul prosop. De asemenea, am văzut că sunt respectate și regulile privind folosirea materialelor naturale, precum lemnul sau stuful, în locul plasticului”, a explicat ministra.

Ea a adăugat că, în cazul celor 23 de terase care încalcă regulile, legea va fi aplicată fără excepții. Dintre aceste terase, șase sunt în stațiunea Mamaia, iar celelalte sunt amplasate în alte zone de pe litoralul județului Constanța, a spus ministra interimară a Mediului.