Americanii încearcă să izoleze prin atacuri aeriene coasta Iranului. Experții spun că ar putea urma o invazie

Americanii au atacat șase poduri din Iran, potrivit Clash Report. Atacul nocturn a vizat podurile aflate în apropierea orașului Bandar Abbas, situat pe coasta Iranului.

Nu este clar dacă atacurile și-au atins ținta în toate cele șase poduri. În schimb, experții spun că atacurile au ca scop izolarea zonei de coastă de liniile de aprovizionare din restul Iranului.

Asta indică o posibilă pregătire a terenului pentru o debarcare americană pe malul iranian sau pe insula Qeshm.

Experții nu exclud o strategie prin care americanii doar încearcă să-i facă pe iranieni să creadă că urmează o invazie.