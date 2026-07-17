Prima pagină » Politic » Americanii încearcă să izoleze prin atacuri aeriene coasta Iranului. Experții spun că ar putea urma o invazie

Americanii încearcă să izoleze prin atacuri aeriene coasta Iranului. Experții spun că ar putea urma o invazie

Americanii încearcă să izoleze coasta Iranului. Armata SUA a bombardat mai mute elemente de infrastructură din Iran care ar putea rupe legăturile coastei cu restul țării. Experții spun că strategia indică o posibilă invazie terestră.
Americanii încearcă să izoleze prin atacuri aeriene coasta Iranului. Experții spun că ar putea urma o invazie
sursă foto: dpa
Petru Mazilu
17 iul. 2026, 17:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Americanii au atacat șase poduri din Iran, potrivit Clash Report. Atacul nocturn a vizat podurile aflate în apropierea orașului Bandar Abbas, situat pe coasta Iranului.

Nu este clar dacă atacurile și-au atins ținta în toate cele șase poduri. În schimb, experții spun că atacurile au ca scop izolarea zonei de coastă de liniile de aprovizionare din restul Iranului.

Asta indică o posibilă pregătire a terenului pentru o debarcare americană pe malul iranian sau pe insula Qeshm.

Experții nu exclud o strategie prin care americanii doar încearcă să-i facă pe iranieni să creadă că urmează o invazie.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.ro
Date noi despre operațiunea de „destructurare” a grupării gospodinelor din Gara de Nord. Cum a reușit Miruță să realizeze „flagrantul” și de unde a primit ministrul informația
Gandul
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
MApN ar putea dirija traficul aerian din România dacă activitatea ROMATSA ar fi suspendată, anunță Radu Miruță
Libertatea
8 semne că ai un ficat bolnav. Vezi dacă ai aceste simptome
CSID
Topul celor mai ieftine Dacia disponibile prin Rabla 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da