Copacii revin pe plajele din România. Anunțul făcut de ministrul Mediului

Potrivit acesteia, proiectul se află în etapa finală de obținere a avizelor necesare, iar lucrările ar putea începe în următoarele luni.

Ministrul susține că măsura urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru turiști, în special pe plajele extinse în ultimii ani, unde suprafețele mari de nisip sunt lipsite de zone naturale de umbră.

„Știm că plajele noi, supralărgite, înseamnă și sute de metri de nisip fără nicio zonă de umbră. Mulți s-au făcut că nu văd această realitate ani de zile. Noi o vedem și avem și soluții”, a afirmat Diana Buzoianu.

Perdelele forestiere ar urma să reapară pe litoral

Ministrul a precizat că perdelele forestiere existau în trecut pe litoralul românesc, însă multe dintre acestea au dispărut în ultimele decenii.



Potrivit acesteia, refacerea acestor zone plantate face parte dintr-un plan mai amplu de dezvoltare a unui turism de calitate.

„Perdelele forestiere nu sunt o noutate. Dar în ultimii zeci de ani au fost distruse aproape toate perdelele forestiere de pe plajele noastre. Noi le vom readuce”, a declarat Buzoianu.

Ea a adăugat că proiectul răspunde solicitărilor venite din partea turiștilor și a comunităților interesate de dezvoltarea litoralului.

„V-am auzit vocea. V-am ascultat dorințele. Și, în următoarele luni, deja vom putea începe plantările pe plaje”, a mai spus ministrul.

Autoritățile sunt în faza finală de avizare

Diana Buzoianu a precizat că proiectul a fost pregătit în ultimele luni și că, inițial, a fost privit cu scepticism de o parte dintre cei implicați.

Ministrul a mulțumit reprezentanților Gărzii Forestiere Naționale și ai Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral pentru sprijinul acordat în dezvoltarea inițiativei.

„Acum câteva luni, când ne-am apucat de acest proiect, mulți ne-au zis că e imposibil”, a afirmat ea.

Deocamdată, Ministerul Mediului nu a anunțat ce specii de arbori vor fi plantate, care vor fi plajele incluse în programul pilot și nici suprafața care urmează să fie amenajată în prima etapă a proiectului.