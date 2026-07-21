Ministerul Mediului a majorat de cinci ori fondurile pentru diguri și baraje, în contextul fenomenelor meteo. Buzoianu: „Avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți, într-un interviu pentru RFI, că una dintre principalele responsabilități ale ministerului în perioadele cu fenomene meteo extreme este transmiterea rapidă a avertizărilor.

Întrebată cum se implică Ministerul Mediului în contextul episoadelor de caniculă, furtunilor puternice și inundațiilor care au afectat mai multe zone din țară, inclusiv Capitala și Bușteniul, Diana Buzoianu a explicat că prioritatea este ca avertizările meteorologice să ajungă din timp la autorități.

„Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte și, de exemplu, în cazul inundaților care au avut loc săptămâna trecută am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local, să poată să aibă toate autoritățile mobilizate la nivel local pe teren, toate materialele care trebuiau să fie făcute pentru intervenții”, a declarat ministra.

Potrivit Dianei Buzoianu, avertizările transmise cât mai repede au făcut posibilă intervenția echipelor de salvare înainte ca situația să se agraveze.

„Au fost câteva cazuri de persoane care au fost duse în siguranță de echipele de pe teren, de intervenție. Aceasta este principala atribuție, ca noi să dăm informația cât de rapid posibil, dându-le cât mai mult timp autorităților să intervină și să poată să se pregătească”, a spus Diana Buzoianu.

Ea a spus că, dincolo de intervențiile urgente, Ministerul Mediului are responsabilitatea „să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundaților”.

„Pe termen mediu și lung, principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundaților și aici vorbim de diguri, baraje și poldere care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național”, a afirmat aceasta.

În anul 2026, ministerul Mediului a obținut o creștere semnificativă a fondurilor destinate acestor investiții, bugetul fiind acum de 250 de milioane, a declarat Diana Buzoianu.

„Anul acesta am alocat o sumă record din bugetul național. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de cinci ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice”, a declarat ministra.

Ea a spus că instituția urmărește permanent stadiul proiectelor pentru a se asigura că banii respectivi „chiar sunt folosiți, adică lucrările chiar se execută în practică”.

„Facem o monitorizare în fiecare săptămână să ne asigurăm că chiar sunt folosiți banii respectivi, adică lucrările chiar se execută în practică. Un alt lucru foarte important pe care l-am făcut anul acesta, atunci când au venit administrațiile bazinale către noi să ne spună care erau studiile de fezabilitate pe care voiau să le facă”, a mai spus Diana Buzoianu.