Sorin Grindeanu: N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă în trei luni. Drulă este ministru informal în acest moment al Ministerului Transporturilor

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză că în România nu a mai fost dat în folosință niciun kilometru de autostradă și a indicat și vinovații pentru stagnare.

„Eu văd că de vă trei luni de când sunt tineri frumoși și liberi, care au hashtag în față la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulație în trei luni de zile. Sigur, a mai avut România această experiență, când tot un domn de la același partid a condus Ministerul Transporturilor. Anul acesta trebuia să fie anul care să se dea în circulație cel mai mare număr de kilometri din istoria României, peste 250 de kilometri. Dacă vreți vă detaliez ce tronsoane trebuiau finalizate și vă spun lot cu lot. Din păcate, de trei luni de zile n-am văzut nici măcar un kilometru.”, a delcarat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a readus în discuție mandatul din trecut al USR la Ministerul Transporturilor.

„A mai fost asta în 2021, timp de nouă luni de zile. A mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană în 2007, care a avut extraordinara performanță, să se dea în circulație nici măcar un kilometru de autostradă” a mai afirmat Grindeanu.

El l-a indicat pe fostul ministru Cătălin Drulă drept actual „ministru informal” la Transporturi, argumentând că registrul de la intrarea în instituție consemnează numeroase vizite ale acestuia.

„Domnul Drulă, dacă vreți să cunoșteți. Care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministru informal în acest moment al Ministerului Transporturilor. Și v-aș ruga să mergeți, dacă aveți curiozitatea, să cereți la jandarmi registrul de intrare și ieșire de la Ministerul Transporturilor și să vedeți de câte ori intră și iese în aceste trei luni domnul Drulă acolo” a mai spus Sorin Grindeanu.

Șeful social-democraților are în final și un sfat pentru actualul ministru interimar în privința lui Cătălin Drulă.

„Eu i-aș spune domnului Miruță să nu ascute de el, fiindcă a condus prost. Să vadă că n-a făcut niciun kilometru și uite că asta se întâmplă și acum. Nu e un exemplu bun”, a spus Grindeanu.