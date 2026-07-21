Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour: „Eu am făcut tot ce am putut pentru a dezvolta turismul aici. / România este o țară incredibilă”

Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour, și-a petrecut deja aproape o treime din viață în România, țară pe care o percepe drept a doua lui casă și pe care se străduiește să o promoveze turistic cât mai bine, după cum a mărturisit, vorbind în limba română, în scurtul interviu acoradt la finalul evenimentului de lansare a platformei Mediafax Spania.

Evenimentul „Mediafax Spania: Acasă, oriunde ai fi” a reunit la București reprezentanți ai mediului diplomatic, de business și ai comunității românești din Spania, într-o dezbatere dedicată prezentului și viitorului unei diaspore tot mai bine integrate. Discuțiile s-au concentrat pe conceptul Mediafax Diaspora, gândit ca o platformă bidirecțională de comunicare între românii din afara țării și cei din România, dar și pe experiențele concrete ale celor care trăiesc „între două lumi”.

„Mă simt mult român”

Reporter: Bună ziua, domnule Javier, apreciem că sunteți alături de noi la lansarea Mediafax Spania.

Javier Garcia del Valle: Trebuie să fii aici.

Reporter: Am aflat despre dumneavoastră că ați venit pentru 3 ani în România și sunteți deja de 18 ani.

Javier Garcia del Valle: Corect.

Reporter: Spuneți-mi dacă vă simțiți un pic român, asta la nivel personal. Și ce înseamnă pentru dumneavoastră România și din punctul de vedere al mediului, al ramuri economice pe care o reprezentați, aceasta fiind turismul: ați încurajat, simțiți că ați contribuit la deplasările românilor în Spania, la cunoașterea Spaniei de către români?

Javier Garcia del Valle: Bine, pentru mine, România, așa după 18 ani, cum am spus, este ca acasă. Adică eu mă simt nu numai puțin român, mă simt mult român. Aproape 30% de viața mea am petrecut aici, în România. Atunci copiii mei, vară, după scoală, după universitate, „Hai, tata, mergem acasă”, „Unde mergem?”, „În București, în România”. Pentru mine, România este acasă.

În ceea ce privește businessul, eu sper că am contribuit, nu știu, restul trebuie să spună asta, eu am făcut tot ce am putut pentru a dezvolta turismul aici în România. România este o țară incredibilă, este o frumusețe, adică are tot și trebuie să promovam mult mai bine. Dar eu am făcut treaba mea mica să povestesc de România, când mă duc acasă în Spania, la Malaga și cineva mă întreabă de România, e vorba de România ca acasă, că-i au un loc frumos, că are tot, și eu sper că am contribuit ceva.

Reporter: Nu numai că ați adus spanioli în România, dar ați dus români în Spania încă din primele valuri ale imigrației românești. Spuneați mai devreme că, dacă la început vorbeam de niște călătorii etnice, cum le numeați dumneavoastră, acum vorbim despre altceva, cum s-a schimbat turismul românesc în Spania sau călătoriile de fapt ale românilor în Spania?

Javier Garcia del Valle: Corect. Eu pentru mine, când am venit în România, ca brand, am vorbit de români ca turist. Acum vorbim de călător, adică s-a schimbat conceptul. Acum românul este mult mai învățat, știe ce vrea, știe unde vrea să meargă. Și este adevărat, la început călătoriile dintre Spania și România au fost mult mai mult făcute de oamenii care au plecat în Spania pentru a lucra acolo și s-au întors în România pentru a vizita familia, de Crăciun, vara sau de Paște. Acum, nu. Acum avem un flux de oameni care călătoresc pe (segmentul – n.r.) de business, pe turism. Și este adevărat că fluxul pe care îl avem acum, cu zbor direct la Malaga, la Alicante, la Valencia, la Madrid, Barcelona, Tarragona, nu știu, avem mult mai multă oportunitate și acum se știe și se vizitează mult mai mult. La început s-a vizitat întotdeauna Madrid și Barcelona. Acuma, nu. Acum vorbim de multe orașe din Spania care se vizitează și de spanioli care călătoresc aici în România. Acum încep să cunoască România, pentru că sunt mulți români care sunt acolo, în diaspora, care încep se vorbească de România, de un loc frumos și spanioli vor să cunoască.

Reporter: Și dincolo de călătoriile pentru reuniunea familiei sau pentru agrement, turism clasic, se simte în ultimii ani o creștere a turismului de business. Cine sunt oamenii de afaceri spanioli care vin aici, români care merg acolo, cum ca evoluat acest segment?

Javier Garcia del Valle: Știți, o treabă care s-a schimbat mult este faptul că la început numai cei din top management călătoreau în Spania și în România, acuma avem echipa de vânzare, de tehnologie, și mult. Avem o companie foarte mare românească care este in Spania, ca Digi, sau companie spaniolă care sunt mari, ca Inditex, mulți, și acum echipa de vânzare, echipa de management se face și călătoresc și avem cazuri în care nu se mai vorbește de (echipe – n.r.) din România sau din Spania, se vorbește de un cluster și că directorul general este român sau directorul general este spaniol și atunci avem un trafic, un flux de omenii, de afacere mult mai mare și se vede că și Iberia a deschis și linia direct la Madrid pentru că avem business. Eu am întrebat pe Iberia a deschis acum și m-ai spus așa: pentru business și pentru spaniolii care cer să viziteze România și atunci înseamnă că avem business.

Reporter: Suntem la lansarea Mediafax Spania, o platformă menită să unească cele două comunități, și dumneavoastră sunteți, să zicem, chintesența acestei aceste reuniuni. Aveți un sfat pentru spaniolii care vin în România sau pentru românii care merg în Spania la modul informativ pentru a-și face viața mai ușoară sau șederea mai ușoară. Ce le-ați recomanda în primul rând?

Javier Garcia del Valle: Eu întotdeauna, recomandarea mea este să se integreze. Dacă tu aștepți să fie așa cum a fost în casa ta, în orașul tău, nu merge. Suntem în România, facem ca românii, sunteți în Spania, faceți ca spaniolii. Nu vrem să facem ca românii în Spania sau ca spaniolii în România, nu trebuie să fii integrat, trebuie, cum se spune, să facă parte de viața de zi cu zi din țara sau orașul pe care le aveți. Și în ceea ce privește Mediafax Spania, sincer cred că este o poveste foarte, foarte bună, felicitări pentru asta! De ce? După 18 ani eu în fiecare zi citesc media spaniola. De ce? Pentru că e bine, originea mea e acolo vreau să știu ce se întâmplă acolo. Și la fel cu mine, la fel se întâmplă acolo cu românii din diaspora. Eu sunt sigur că în fiecare zi românii Spania vor să știe ce se întâmplă în România Eu cred că este o idee foarte, foarte bună și va doresc tot succesul, pentru că e important.

Reporter: Vă mulțumim și dumneavoastră mult succes în continuare.

Javier Garcia del Valle: Mulțumesc foarte mult și încă o dată îmi pare foarte rău pentru că din păcate nu vorbesc foarte bine românește.

Reporter: Este extraordinar de bine și vă mulțumim pentru tot efortul.

Javier Garcia del Valle: Cu mare drag. Așa cum am spus, suntem Romania, trebuie să ne adaptăm.

Mediafax Diaspora, o platformă pentru o comunitate în schimbare

Conferința a evidențiat rolul Mediafax Diaspora ca spațiu de dialog și conexiune între comunități, într-un moment în care diaspora românească nu mai este definită exclusiv prin migrație economică, ci prin mobilitate, integrare și alegere de viață.

Prin această inițiativă, Mediafax își propune să consolideze legăturile dintre românii din Spania și cei din țară, să ofere informații relevante și să aducă în prim-plan poveștile și experiențele unei comunități aflate în plină transformare.

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