Consulul general al României la Barcelona: Comunitatea românească din Catalonia și Insulele Baleare este o comunitate extrem de bine integrată. Sfaturi pentru o ședere sau sejur cât mai ușoare

Românii sunt extrem de bine integrați în societatea spaniolă și, în ultimii ani, aleg să trăiască în Peninsula Iberică pentru climă sau sistemul sanitar sau de educație și mai puțin pentru a strâge bani ca să se întoarcă în țara natală, explică Sandra Gătejeanu-Gheorghe în scurtul interviu acoradt la finalul evenimentului de lansare a platformei Mediafax Spania.

Evenimentul „Mediafax Spania: Acasă, oriunde ai fi” a reunit la București reprezentanți ai mediului diplomatic, de business și ai comunității românești din Spania, într-o dezbatere dedicată prezentului și viitorului unei diaspore tot mai bine integrate. Discuțiile s-au concentrat pe conceptul Mediafax Diaspora, gândit ca o platformă bidirecțională de comunicare între românii din afara țării și cei din România, dar și pe experiențele concrete ale celor care trăiesc „între două lumi”.

„Astăzi vedem foarte multe știri pozitive despre români”

Reporter: Buna ziua, doamna consul! Vă mulțumim că ați venit la evenimentul Mediafax Spania! Reprezentați România în Spania și a tați românii care sunt stabiliți sau care călătoresc în Spania cu diverse probleme. Cum s-a schimbat comunitatea, cum este în prezent față de înainte de aderare? Ce înseamnă comunitatea românească în Spania în prezent?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și felicitări pentru această inițiativă. Sunt extrem de felicitări că Spania a fost aleasă ca primă țară pentru lansarea Mediafax Diaspora. În ceea ce privește comunitatea românească din Catalonia și Insulele Baleare, m-aș referi la zona mea de competență, aș spune că este o comunitate extrem de bine integrată. Sunt români care au venit în valurile de migrație din 2004, 2007, dar care au reușit să transforme Spania în cea de-a doua casă. Sunt persoane foarte muncitoare, reziliente, conștiincioase. La orice reuniune pe care am avut-o cu autoritățile locale sau regionale, aceștia au avut doar cuvinte de laudă la adresa comunității românești, astfel încât pot spune, așa cum menționam și mai devreme, că astăzi vedem foarte multe știri pozitive despre români reprezentativi din această comunitate.

Reporter: Românii mai vin ca să câștige bani pentru a se întoarce în țară sau aleg Spania pentru a se stabili definitiv acolo? Contribuie ei la bunăstarea și la dezvoltarea, până la urmă, a economiei spaniole?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Da, astăzi românii vin de fapt pentru că aleg Spania, Barcelona, Valencia sau orice altă destinație din Regatul Spaniei, pentru că își doresc să trăiască în această țară, pentru că preferă clima, pentru că doresc să-și ducă copiii în sistemul educațional spaniol, pentru că sistemul sanitar prezintă anumite avantaje și pentru că pandemia le-a permis. Sunt mulți români care au decis să se reașeze în Spania pentru că lucrează remote, pot lucra de oriunde din întreaga lume. Și atunci n-aș spune că mai este de fapt o comunitate care alege Spania pentru că oferă o oportunitate de muncă, ci din contră. Românii aleg acum Spania pentru stilul de viață și pentru toate oportunitățile pe care această țară le oferă.

Reporter: Dincolo de cei care se stabilesc, acolo sunt turiștii, sunt români care aleg Spania pentru vacanțe. În ultimii ani ați văzut tendințe, vin mai mulți, aleg anumite zone sau pur și simplu merg în orașele mari pentru circuite istorice. Care este senzația dumneavoastră?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: Aș spune că este un mix. E adevărat că a crescut foarte mult numărul turiștilor români care vizitează Spania și mai ales Catalunia, sunt foarte multe zboruri pe care le avem din București, dar nu numai, și celelalte orașe mari, Cluj, Timișoara, Iași, Craiova, au zboruri către Barcelona sau către Spania, astfel încât și din problemele cu care turiștii s-au confruntat putem să spunem că observăm o creștere a numărului acestora. Uneori li se întâmplă ca să aibă documentele furate sau să le piardă și apelează la sprijinul Consulatului General. Nu se mai raportează doar la Barcelona. Da, Barcelona rămâne un oraș important, un oraș interesant, un oraș în care românii aleg să vină în city break, dar observ din ce în ce mai des o prezență a românilor în zone precum Insulele Baleare. Merg în Palma de Mallorca, în Ibiza, unde pe timpul verii există zboruri directe spre București, astfel încât se împarte cumva acest turism între turismul în oraș, într-un weekend prelungit și turismul petrecut, nu știu, în regiuni spre mare, spre Marea Mediterană, unde aleg să stea o săptămână sau două pe parcursul verii.

Reporter: Și ultima întrebare sunteți o româncă în Spania și spuneați mai devreme și vorbitorii spuneau că românii sunt ambasadori ai României oriunde merg și oriunde se stabilesc. Aveți un mesaj, un sfat general din experiența pe care o aveți în relația cu ei, în rezolvarea problemelor românilor stabiliți sau în tranzit în Spania. Ce le spuneți românilor care merg în Spania, ce trebuie să facă pentru a avea viața sau sejurul mai ușoare?

Sandra Gătejeanu-Gheorghe: În general, recomand să se informeze din sursele oficiale cu privire la tot ceea ce ar trebui să știe în acea călătorie : dacă sunt turiști, să verifice, să nu existe anumite alerte pentru zona pe care o vor vizita, să se intereseze în avans cu privire la toate elementele călătoriei. Se știe poate care sunt competențele consulatului și care sunt lucruri care exced competenței consulatului, pentru că vizează, de exemplu, o relație contractuală între cetățeanul român și agenția de turism sau hotelul. Iar în ceea ce privește românii care decid să se mute în Spania, la fel, recomandarea este să se informeze atât în ceea ce privește partea spaniolă, demersurile pe care trebuie să le facă pentru a avea o ședere legală pe teritoriul Spaniei, să obțină rezidența, să obțină cartea de sănătate, lucruri necesare pentru a închiria apoi un imobil sau pentru a trimite copiii la școală, dar și să vină la Consulatul General al României la Barcelona pentru a se înregistra, să urmărească toate evenimentele pe care le organizăm pentru comunitatea românească și în ultimul rând, să încerce să contacteze și asociațiile românești, bisericile sau cultele regie religioase din regiune, pentru că de multe ori informațiile vin și din această zonă.

Reporter: Vă mulțumim și mult succes în continuare.

Sandra Gătejeanu-Gheorghe : Mulțumesc foarte mult și mult succes Mediafax Spania, vă așteptăm la Barcelona!

Mediafax Diaspora, o platformă pentru o comunitate în schimbare

Conferința a evidențiat rolul Mediafax Diaspora ca spațiu de dialog și conexiune între comunități, într-un moment în care diaspora românească nu mai este definită exclusiv prin migrație economică, ci prin mobilitate, integrare și alegere de viață.

Prin această inițiativă, Mediafax își propune să consolideze legăturile dintre românii din Spania și cei din țară, să ofere informații relevante și să aducă în prim-plan poveștile și experiențele unei comunități aflate în plină transformare.

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