VIDEO | Adrián Vázquez, eurodeputat spaniol: România va deveni o țară – cheie a Uniunii Europene în următorii ani

Eurodeputatul spaniol Adrián Vázquez Lázara consideră că relația dintre România și Spania este una solidă, construită atât pe interese comune în cadrul Uniunii Europene, cât și pe legăturile create de numeroasa comunitate românească stabilită în Peninsula Iberică. În opinia sa, apropierea dintre cele două popoare este favorizată și de valorile culturale pe care le împărtășesc, aspect care facilitează colaborarea la nivel european.

România, o țară cu un viitor promițător

În cadrul interviului, oficialul spaniol afirmă că România dispune de un potențial considerabil și are toate premisele pentru a deveni unul dintre actorii importanți ai Uniunii Europene în următorii ani. El apreciază că o mai mare stabilitate politică și accelerarea dezvoltării economice ar putea transforma țara într-un punct de sprijin pentru proiectul european, într-o perioadă în care unele dintre cele mai mari economii ale continentului traversează dificultăți.

Citește articolul integral pe MEDIAFAX SPANIA