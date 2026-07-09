Românii din diaspora își pot transfera șomajul timp de 6 luni, iar copiii vor primi alocații din statul unde lucrează părinții

Parlamentul European, reunit în plen la Strasbourg, a votat un nou set de reglementări europene care urmăresc să ofere o protecție socială mai mare cetățenilor care muncesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

„Vești bune pentru milioanele de români din diaspora și pentru familiile lor! Vor primi indemnizație de șomaj din țara unde au muncit și au dreptul la această sumă timp de 6 luni, dacă își caută de lucru în altă țară, de exemplu dacă se întorc acasă, în România. Copiii românilor care lucrează în diaspora vor lua alocația din țara unde lucrează părinții, chiar dacă locuiesc în România cu bunicii”, se arată în mesajul publicat de Gabriela Firea.

Europarlamentarul PSD a precizat că indemnizația de șomaj va fi achitată de statul în care persoana a lucrat și a contribuit la sistemul de asigurări sociale.

De asemenea, persoanele care își caută un loc de muncă într-un alt stat membru vor putea primi această indemnizație timp de șase luni, față de perioada actuală de trei luni.

Noile acte normative prevăd și acordarea alocațiilor pentru copii din statul în care părinții lucrează, indiferent dacă minorii locuiesc împreună cu aceștia sau în alt stat membru al Uniunii Europene.

Gabriela Firea a mai subliniat că pentru prima dată, sunt introduse reguli dedicate sprijinirii persoanelor în vârstă, bolnave și a celor cu dizabilități, în contextul îmbătrânirii populației din Uniunea Europeană.