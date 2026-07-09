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Reacția PNL după moartea lui Gabriel Mureșan. Fostul fotbalist era primar în comuna Apold și fusese reales cu aproape 89% din voturi

Partidul Național Liberal a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea lui Gabriel Mureșan, fost fotbalist și primar al comunei Apold.
Reacția PNL după moartea lui Gabriel Mureșan. Fostul fotbalist era primar în comuna Apold și fusese reales cu aproape 89% din voturi
Sursa foto: Facebook/PNL
Iulian Moşneagu
09 iul. 2026, 09:52, Politic
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„Cu profundă durere în suflet, comunitatea liberală din județul Mureș și din întreaga țară deplânge trecerea timpurie în neființă a colegului nostru, Gabriel Mureșan, primarul comunei Apold, plecat dintre noi la doar 44 de ani”, a transmis PNL, într-o postare pe Facebook.

Liberalii spun că Gabi Mureșan a fost „un sportiv de performanță iubit și respectat”, dar și un lider dedicat comunității sale natale.

„Din postura de primar liberal, a demonstrat aceeași ambiție, corectitudine și determinare care l-au consacrat în fotbal”, se arată în mesaj.

A câștigat alegerile din 2024 cu aproape 89% din voturi

Gabriel Mureșan era primar al comunei Apold din 2020.

PNL a precizat că Mureșan a obținut un nou mandat de primar al comunei Apold cu un sprijin de aproape 89% la ultimele alegeri.

„Încrederea uriașă pe care comunitatea din Apold i-a acordat-o, reasigurându-i mandatul cu un sprijin istoric de aproape 89% la ultimele alegeri, stă mărturie pentru respectul și iubirea pe care oamenii i le purtau”, au subliniat liberalii.

Partidul a afirmat că moartea lui Gabriel Mureșan lasă „un gol imens” în echipă și în rândul celor care l-au cunoscut.

„A plecat un coleg de nădejde, un profesionist desăvârșit și un om de o uriașă valoare morală. Pierderea lui lasă un gol imens în echipa noastră și în inimile tuturor celor care l-au cunoscut”, se mai arată în mesaj.

PNL a transmis condoleanțe familiei, rudelor și comunității din Apold.

„Suntem alături de voi în aceste momente de cumplită încercare. Drum lin către stele, Gabi! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis Partidul Național Liberal.

Gabi Mureșan a murit după ce s-a înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. Pompierii din Sighișoara au fost solicitați miercuri seară să caute o persoană posibil înecate, iar victima a fost scoasă din lac și transportată la UPU Târgu Mureș, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

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