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Un cântăreț celebru a murit într-un accident de elicopter

Un cântăreț celebru a murit într-un accident de elicopter produs duminică în Brazilia. Este vorba despre cântărețul american Oliver Tree. Alte cinci persoane au murit în urma accidentului.
Un cântăreț celebru a murit într-un accident de elicopter
sursa foto. FB
Petru Mazilu
14 iun. 2026, 21:40, Știri externe
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Cântărețul american Oliver Tree a murit într-un accident de elicopter în Brazilia, anunță TMZ. Alte cinci persoane au murit în accidentul aviatic. Informația a fost confirmată de Poliția Civilă din Rio de Janeiro.

Oliver Tree avea 32 de ani. Accidentul s-a produs în Recreio dos Bandeirantes, în zona de sud-vest a orașului Rio de Janeiro, în dimineața zilei de duminică

Două elicoptere au fost implicate în accident. În cel de al doilea elicopter nu se afla decât pilotul. O anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauza exactă a accidentului.

Tree a devenit faimos în 2010, când avea doar 17 ani lucrând cu Skrillex și Zeds Dead. În 2013 și-a lansat un album independent.

Primul album de studio, intitulat „Ugly Is Beautiful”, a apărut în 2020. Albumul a devenit discul de aur în Statele Unite. Hitul său de pe acel album, „Life Goes On”, a fost în fruntea topurilor muzicale.

Tree avea o serie de turnee programate. Primul era concertul de la Lisabona, Portugalia, pe 1 iulie. De asemenea, mai erau turnee programate în Statele Unite, Europa, Australia și China.

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