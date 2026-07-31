Haos în școlile din Portugalia. Elevii cer demiterea ministrului Educației

Ministrul Educației din Portugalia, Fernando Alexandre, este acuzat că nu și-a asumat responsabilitatea pentru ceea ce criticii descriu drept „o sesiune de examene școlare fără precedent și haotică”, ce afectează elevii cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani.

Lipsa de gestionare a examenelor i-a determinat pe elevii protestatari să ceară demiterea ministrului Educației, notează The Guardian.

Ministrul portughez al Educației propune digitalizarea integrală a procesului de notare a examenelor. Demersul a „aruncat în aer” sectorul educațional portughez, fiind descrisă de sursa citată drept „cea mai gravă criză din ultimele decenii”.

Mulți părinți și profesori au calificat schimbarea drept „un eșec”. Unii se gândesc să acționeze statul în justiție. Aproximativ 19.000 de portughezi au semnat o petiție prin care solicită anularea tuturor rezultatelor din acest an.

La polul opus se află guvernul portughez de centru-drepta, care susține că schimbarea era necesară pentru modernizarea administrației publice. Statul își dorește ca sistemul educațional să facă evaluările școlare să devină „mai riguroase și mai obiective” pentru cei peste 260.000 de elevi care susțin examene în școlile primare și secundare.

Erori în alocarea subiectelor și probleme în corectare

În noul sistem au început să apară probleme. Întrebările digitalizate anonime erau distribuite aleatoriu profesorilor, iar atribuțiile dascălilor responsabili cu notarea au fost modificate.

Încă de la începutul sesiunii de examene, la jumătatea lunii iunie, școlile au semnalat erori în alocarea subiectelor. Noul sistem îi chema la corectat pe profesorii pensionați. A existat chiar un caz în care un profesor care murise a fost „chemat să corecteze”, fiind distribuite aleatoriu subiecte.

Sistemul le-a cerut unora dintre profesori să corecteze discipline care nu făceau obiectul domeniului lor de activitate.

În timpul corectării examenelor, mai mulți profesori au semnalat dificultăți în accesarea platformei de notare, pagini de continuare lipsă și răspunsuri incomplete ale elevilor. Unii au mai întâmpinat imagini scanate ilizibile, dar și răspunsuri ale elevilor care dispăreau din mediul online.

„Mi-e greu să mai am încredere în acest proces după tot ce s-a întâmplat”, a declarat, sub anonimat, directorul unuia dintre cele mai mari grupuri școlare din Portugalia.

André Azinheira, în vârstă de 32 de ani, profesor de matematică la liceu, a declarat că a primit instrucțiuni clare să noteze răspunsurile, în ciuda incertitudinii cu privire la faptul dacă evalua lucrarea completă a unui elev sau dacă lipseau pagini.

„Știam că cineva ar putea greși, dar nu aveam de unde să știu dacă într-adevăr lipseau pagini, așa că a trebuit să-mi fac datoria. Poate că am prejudiciat elevii, poate că nu, habar n-am. Dar am prevăzut că vor exista mai multe erori în note”, a declarat profesorul de matematică.

The Guardian a aflat despre alte cazuri în care profesorii și-au exprimat dileme similare.

Ministrul aruncă vina asupra profesorilor

Alexandre a aruncat vine în cârca personalului școlar pentru că nu a „îndepărtat capsele de pe lucrări”, ceea ce ar fi complicat procesul de digitalizare. El a respins plângerile profesorilor privind erorile din platforma digitală de notare, acuzând că ele sunt nesemnificative sau „false”.

La polul opus se află elevii, care s-au plâns de „discrepanțe extreme” între notele estimate și notele finale ale examenului. În condițiile în care, rezultatele au fost publicate cu o întârziere de 3 zile. Ba mai mult, unii dintre ei, chiar nu aveau afișate notele de la examene.

Mai mulți elevi au acuzat că le lipsesc pagini din lucrări, au identificat pe foile lor de răspuns un scris de mână necunoscut și alte răspunsuri decât cele ale lor, din cauza că unele lucrări de examen au fost interschimbate între elevi sau chiar pierdute.

Elevii cu nevoi speciale s-au plâns că, în timpul digitalizării, etichetele care identificau diagnosticele lor de pe examen au fost omise, ceea ce le-ar putea afecta notarea.

Potrivit unui organism de supraveghere a Educației din Portugalia, 26.000 de examene au fost compromise de erori software sau de „parametrizare”. Peste 18.000 de note erau în curs de modificare.

Situație asemănătoare, în India

Nu este primul demers de acest gen. În urmă cu aproape o săptămână, ministrul Educației din India a demisionat, după protestele naționale întreprinse de mișcarea civică „Partidul Janta Gândacilor”. Oficialul, numit Dharmendra Pradhan, a fost acuzat de scurgere a subiectelor examenului de admitere din Universitățile de Medicină. Rezultatele acestor importante examene au fost anulate la nivel național.

Din cauza presiunii generate de situație, au existat sinucideri în rândul elevilor. Ulterior, au urmat proteste timp de o lună, fiind chiar mai mulți activiști care au întreprins chiar greva foamei, iar unul dintre aceștia a fost chiar internat în spital, după ce a stat nemâncat 20 de zile.