Criza din Ceuta pune la încercare spațiul Schengen. Franța înăsprește controalele la granița cu Spania

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a transmis pe X că la controale vor participa polițiști și militari. El a precizat pentru postul de radio RTL că autoritățile franceze sunt în contact cu cele spaniole, potrivit Politico.

„Avem o unitate mobilă care este de serviciu 24 de ore din 24”, a declarat ministrul.

Imaginile cu mii de oameni care intră în Ceuta au provocat reacții puternice în mai multe țări europene. Autoritățile spaniole estimează că aproximativ 49.000 de migranți au ajuns în exclavă în ultimele 24 de ore. Ceuta este o exclavă spaniolă aflată pe coasta de nord a Africii, la granița cu Marocul.

Italia cere suspendarea Spaniei din spațiul Schengen

Partidele de dreapta și de extremă dreapta au folosit situația pentru a cere măsuri mai stricte împotriva migrației.

Italia a cerut suspendarea Spaniei din spațiul Schengen.

„Imaginile care vin din Ceuta sunt șocante și demonstrează, încă o dată, că imigrația ilegală necontrolată reprezintă o amenințare reală la adresa securității frontierelor Europei”, a scris premierul italian Giorgia Meloni pe X.

Ministrul finlandez de Interne și-a exprimat sprijinul pentru Meloni. Mari Rantanen a acuzat Spania că nu a reușit „să protejeze frontiera externă a spațiului Schengen împotriva infiltrării” și a susținut că toate țările europene ar trebui să sprijine propunerea premierului italian.

Presiuni în Franța pentru măsuri mai dure la frontieră

Înaintea anunțului făcut de Nuñez, Marine Le Pen a cerut Guvernului francez să intensifice controalele la frontieră.

Candidatul conservator Bruno Retailleau a declarat că este „mai necesar ca niciodată” ca Spania „să fie izolată în cadrul comunității europene”.

El a acuzat Guvernul condus de Pedro Sánchez că a făcut spațiul Schengen „nesustenabil”.

Retailleau, fost ministru de Interne, a susținut că situația din Ceuta a fost provocată de decizia Guvernului spaniol de a acorda statut legal pentru aproximativ o jumătate de milion de migranți aflați ilegal în țară.