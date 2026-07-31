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Criză majoră în Ceuta. Spania estimează că 49.000 de migranți au intrat în exclavă în 24 de ore. Cel puțin 18 oameni au murit

Aproximativ 49.000 de migranți au intrat în Ceuta în ultimele 24 de ore, potrivit estimărilor Ministerului spaniol de Interne.
Criză majoră în Ceuta. Spania estimează că 49.000 de migranți au intrat în exclavă în 24 de ore. Cel puțin 18 oameni au murit
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Iulian Moşneagu
31 iul. 2026, 11:25, Știri externe
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Spania a trimis militari în Ceuta pentru a sprijini Garda Civilă și pentru a menține ordinea, după ce zeci de mii de oameni au trecut frontiera dinspre Maroc. Mulți au ocolit înot gardul de la graniță pentru a ajunge pe teritoriul spaniol, relatează Reuters și AFP.

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Un reprezentant al Ministerului spaniol de Interne a anunțat vineri că aproximativ 49.000 de migranți ar fi intrat în Ceuta în decurs de 24 de ore.

Cel puțin 18 persoane au murit în timpul traversării. Mai multe dintre victime s-au înecat, iar altele ar fi fost călcate în picioare în busculada produsă în apropierea gardului de la plaja Tarajal.

„Criză umanitară gravă”

Rachid Sbihi, liderul unei asociații locale care îi reprezintă pe angajații Gărzii Civile, a descris situația drept o „criză umanitară gravă”.

„Oamenii continuă să intre. Forțele suplimentare care au sosit îi ajută doar pe răniți și participă la operațiunile umanitare”, a declarat acesta.

Mii de migranți, printre care și copii neînsoțiți, au rămas fără adăpost și dorm în parcuri sau pe trotuare. Alții se deplasează fără o destinație clară pe străzile orașului.

„Este haos”, a spus Sbihi.

Mai mulți migranți au mers pe străzile orașului și le-au mulțumit polițiștilor spanioli, strigând: „Adio, Maroc, salut, Spania”.

Pedro Sánchez merge în Ceuta

Premierul spaniol Pedro Sánchez urmează să ajungă vineri în Ceuta, alături de ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska.

Cei doi vor vizita punctul de frontieră Tarajal, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Madrid.

Polițiștii și agenții Gărzii Civile au încercat să îi îndrume pe migranți către centrul local de primire, însă numărul mare al persoanelor sosite a depășit capacitatea autorităților locale.

Noul val de migranți a provocat și tensiuni între Spania și Italia. Guvernul italian a cerut joi suspendarea Spaniei din spațiul Schengen, iar autoritățile de la Madrid l-au convocat pe ambasadorul Italiei pentru explicații.

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