Casa Albă se folosește de valul de migranți din Ceuta pentru a apăra politicile administrației: Democrații au impus acest lucru Americii în fiecare zi, sub conducerea lui Biden

Stephen Miller, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Donald Trump, și șeful adjunct al cabinetului Casei Albe a afirmat că astfel de situații s-au produs în mod constant în perioada administrației Joe Biden, notează AFP.

El a susținut că democrații ar permite reapariția unor astfel de crize de migrație în cazul revenirii democraților la putere.

„Democrații au impus acest lucru Americii în fiecare zi, timp de patru ani, sub conducerea lui Biden, și o vor face din nou imediat, dar la o scară incomparabil mai mare, dacă vor primi vreo formă de putere la nivel național. Democrații vor privi cum casa noastră este călcată în picioare și furată de invadatori”, a transmis acesta pe X, distribuind imagini cu incidentele de la Ceuta, Spania.

The Democrats did this to America every single day for 4 years under Biden and will do it again instantaneously, but orders of magnitude greater, if they are given any form of national power. Democrats will see your home trampled and stolen by invaders and they will rejoice. https://t.co/HKRKAOOkmi — Stephen Miller (@StephenM) July 30, 2026

La rândul său, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat pe X că alegerea lui Donald Trump a împiedicat repetarea unor astfel de situații în Statele Unite.

„Iată ce s-a întâmplat în timpul mandatului lui Biden. Din fericire, președintele Trump a fost ales, astfel încât nimic din toate acestea să nu se întâmple vreodată sub conducerea sa”, a notat oficialul.

The Democrats did this to America every single day for 4 years under Biden and will do it again instantaneously, but orders of magnitude greater, if they are given any form of national power. Democrats will see your home trampled and stolen by invaders and they will rejoice. https://t.co/HKRKAOOkmi — Stephen Miller (@StephenM) July 30, 2026

Declarațiile acestora vin la scurt timp după ce aproximativ 20.000 de imigranți marocani au trecut granița în Spania pe la Ceuta. Juana Vivas, șeful administrației din Ceuta a cerut guvernului de la Madrid, condus de Pedro Sanchez, să declare stare de urgență și să disloce efective militare în regiune.