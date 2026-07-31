O carte găsită într-un șemineu, returnată unei biblioteci din Australia, cu 150 de ani întârziere

Cartea a fost returnată, săptămâna trecută, la biblioteca din orașul de pe litoral Kiama de către un localnic, Ross Simmons, care o găsise în timpul unor lucrări recente de renovare a casei sale. Acesta a găsit cartea ascunsă într-o cutie de ceai, care a fost zidită într-un șemineu etanș, potrivit Associated Press.

„Nu am mai primit niciodată înapoi ceva atât de vechi”, a mărturisit Michelle Hudson, directoarea Bibliotecii din orașul Kiama.

„Urmăresc multe biblioteci pe rețelele sociale și, adesea, primesc obiecte vechi de poate 30 sau 40 de ani, atunci când se fac curățenie în proprietăți”, a adăugat ea.

Volumul, împrumutat de stră-străbunicul său

Ross Simmons, cel care a găsit cartea, a precizat că volumul a fost împrumutat de stră-străbunicul său, John, care era, odinioară, proprietarul casei în care cartea a fost găsită.

„Este doar o presupunere. El locuia în căsuță cam pe vremea aceea, iar copiii lui erau probabil prea mici”, a spus Ross Simmons.

Biblioteca s-a deschis în 1872, iar cartea „Antiquities of Athens” (Antichitățile Atenei), de James Stuart și Nicholas Revett, publicată în 1858, era înregistrată cu numărul 506 în colecția inițială a bibliotecii, care număra aproximativ 1.000 de volume. Hudson bănuiește că volumul s-a pierdut la câțiva ani după deschiderea bibliotecii.

Amenda pentru returnarea cu întârziere ar fi de aproximativ 28.000 de dolari australieni (19.500 de dolari americani), ținând cont de inflație, a spus Hudson. Această sumă a fost calculată pe baza taxei britanice de întârziere de trei pence pe săptămână, care era tipărită pe coperta interioară a cărții, alături de o listă de reguli valabile la momentul deschiderii bibliotecii.

Hudson a precizat însă că registrele bibliotecii cu cititorii care au împrumutat cărțile din anii 1970 s-a pierdut.

„Nu există nimic în carte care să ne spună cine a fost ultimul împrumutător”, a spus Hudson.

Reguli din 1800 pentru cititorii care împrumutau cărți

Regulamentul bibliotecii din anii 1870 prevedea că o carte trebuia returnată și datoria pentru întârziere achitată înainte de a se putea împrumuta o altă carte. „Poate de aceea nu ne-au returnat-o niciodată”, a spus Hudson.

În acea perioadă, cetățenii ce aveau o familie de cel puțin șase membri „cunoscuți ca fiind capabili să citească”, puteau împrumuta maxim 3 cărți. În zilele noastre, dovada că poți citi nu mai este necesară la împrumutarea unei cărți.

De asemenea, în anii 1870, persoanele care se prezentau la bibliotecă în „stare de ebrietate” nu aveau voie să împrumute cărți.