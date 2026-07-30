Tatăl lui Amy Winehouse, obligat de instanță să plătească aproape un milion de lire prietenelor artistei după un proces pierdut

Judecătorul a apreciat că acuzațiile formulate de Mitch Winehouse au fost nefondate și au provocat prejudicii serioase reputației celor două femei, arată Euronews.

Procesul a vizat peste 150 de obiecte care i-au aparținut artistei

În calitate de administrator al patrimoniului lăsat de Amy Winehouse, Mitch Winehouse a susținut că Naomi Parry, fostă stilistă a cântăreței, și prietena acesteia, Catriona Gourlay, au obținut în mod nejustificat bani din vânzarea unor obiecte personale ale artistei la licitații organizate în Statele Unite în 2021 și 2023. Printre cele 155 de obiecte s-au aflat haine, genți, bijuterii, încălțăminte și alte suveniruri asociate cu celebra interpretă britanică. Cele două au susținut însă că bunurile le fuseseră oferite de Amy Winehouse în timpul vieții sau că le aparțineau deja, iar instanța le-a dat dreptate.

Judecătorul a criticat dur modul în care a fost intentat procesul

În hotărârea privind cheltuielile de judecată, magistratul a arătat că Mitch Winehouse a ales să continue un proces „în mod agresiv și neîncetat”, deși cauza era una „în mod inerent slabă”. Instanța a concluzionat că acuzațiile formulate împotriva celor două femei le-au afectat reputația, perspectivele profesionale, situația financiară și chiar starea de sănătate. Din acest motiv, tatăl artistei a fost obligat să achite aproape un milion de lire sterline, sumă care acoperă în mare parte cheltuielile de judecată ale acestora.

Procesul fusese deja pierdut în primăvară

Decizia vine după ce, în aprilie, Înalta Curte din Londra a respins integral acțiunea introdusă de Mitch Winehouse. Judecătorul a constatat atunci că acesta știa despre intenția de a organiza licitațiile și nu a demonstrat că Naomi Parry și Catriona Gourlay ar fi ascuns în mod deliberat existența obiectelor sau a vânzărilor. Instanța a apreciat că pretențiile formulate împotriva lor nu au fost susținute de probe suficiente.

Licitațiile au stârnit controverse încă de la început

Obiectele personale ale lui Amy Winehouse au fost scoase la licitație la Los Angeles începând din 2021, evenimentul atrăgând atenția colecționarilor din întreaga lume. Printre cele mai valoroase piese s-a numărat rochia din mătase purtată de artistă la ultimul său concert, susținut la Belgrad în 2011, înainte de moartea sa. Licitațiile au generat peste 1,4 milioane de dolari, iar aproximativ 30% din încasări au fost direcționate către Amy Winehouse Foundation, organizația care sprijină tinerii vulnerabili și persoanele afectate de dependențe.

Un nou episod într-o moștenire disputată

Amy Winehouse a murit pe 23 iulie 2011, la vârsta de 27 de ani, în urma unei intoxicații accidentale cu alcool. Dispariția sa a transformat-o într-un simbol al generației sale, iar albumul Back to Black este considerat unul dintre cele mai influente materiale muzicale ale anilor 2000. Săptămâna trecută s-au împlinit 15 ani de la moartea artistei, iar mama sa, Janis Winehouse, declara într-un interviu că faima uriașă a avut un impact devastator asupra fiicei sale și că dependența a fost alimentată de lipsa încrederii în sine.