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Un schelet de Tyrannosaurus rex a doborât toate recordurile la licitație. Cu cât s-a vândut

Scheletul unui Tyrannosaurus rex s-a vândut la licitație pentru o sumă record. T-rex-ul, numit „Gus”, are 183 de elemente osoase fosilizate și este complet în proporție de aproximativ 61% din punct de vedere al numărului de oase, aspect care îl face unul dintre cele mai complete exemplare de dinozaur descoperite vreodată.
Un schelet de Tyrannosaurus rex a doborât toate recordurile la licitație. Cu cât s-a vândut
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
19 iul. 2026, 08:20, Life-Inedit
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Un schelet de Tyrannosaurus rex, vechi de aproximativ 67 de milioane de ani, s-a vândut în această săptămână pentru suma de 50,1 milioane de dolari la o licitație organizată de Sotheby’s în New York.

Suma este una record, după ce un schelet de stegosaurus a fost cumpărat de miliardarul Ken Griffin cu 44,6 milioane de dolari în urmă cu doi ani, scrie CNBC.

Înainte de licitație, specialiștii estimau că scheletul de T-rex ar putea fi adjudecat pentru o sumă cuprinsă între 20 și 30 de milioane de dolari.

Licitația a durat zece minute, iar la ea au participat șapte ofertanți.

Gus, considerat unul dintre cele mai complete exemplare de dinozaur găsite vreodată

T-rex-ul, numit „Gus”, are 183 de elemente osoase fosilizate și este complet în proporție de aproximativ 61% din punct de vedere al numărului de oase, ceea ce îl face unul dintre cele mai complete exemplare de dinozaur descoperite vreodată, potrivit casei de licitații Sotheby’s.

Are o lungime de aproximativ 11,6 metri, o înălțime de aproximativ 3,8 metri și o lungime a craniului de 1,37 metri, ceea ce îl face una dintre cele mai mari fosile de T-rex descoperite vreodată, potrivit CNBC.

„Gus nu este doar o descoperire excepțională, ci un specimen care a fost excavat, documentat, pregătit și îngrijit cu adevărată excelență”, a declarat Cassandra Hatton, vicepreședintă a Sotheby’s și directoare globală pentru știință și istorie naturală.

Potrivit DPA, scheletele de dinozauri s-au vândut cu milioane de dolari la licitații în ultimii ani, în ciuda faptului că mai mulți experți au criticat vânzarea unor exemplare importante din punct de vedere științific.

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