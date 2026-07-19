De ce nu este recomandat să porți haine noi fără să le speli. Avertismentul specialiștilor

Deși par curate și nepurtate, hainele noi trec prin numeroase etape de producție, ambalare și transport înainte de a ajunge în magazine sau la cumpărători. În acest proces, materialele textile pot intra în contact cu diferite substanțe chimice utilizate pentru finisare, dar și cu amidon sau alte produse menite să păstreze aspectul impecabil al articolelor vestimentare.

Experții în domeniul textilelor recomandă ca, în special în cazul hainelor care intră în contact direct cu pielea, acestea să fie spălate înainte de prima purtare pentru a elimina eventualele reziduuri și impurități, potrivit Real Simple.

Nu doar chimicalele pot reprezenta o problemă

În cazul hainelor expuse în magazine, există și riscul contaminării cu microorganisme. Articolele vestimentare sunt atinse sau probate de numeroși clienți, iar unele studii au arătat că bacteriile, ciupercile și chiar anumite virusuri pot supraviețui pe suprafața materialelor textile zile sau chiar săptămâni.

Deși riscul de îmbolnăvire este redus pentru majoritatea persoanelor, cei cu piele sensibilă sau predispuși la alergii și iritații pot dezvolta reacții cutanate dacă poartă hainele fără să le spele în prealabil.

Prima spălare poate îmbunătăți și confortul hainelor

Specialiștii spun că prima spălare nu are doar rol de igienizare. În cazul unor materiale, în special al bumbacului, aceasta permite relaxarea fibrelor întinse în timpul procesului de fabricație, ceea ce poate face hainele mai confortabile și poate reduce riscul unei contractări ulterioare.

În același timp, articolele în culori închise sau foarte intense, precum blugii sau tricourile roșii, pot elimina surplus de colorant la primele spălări. Dacă sunt purtate imediat, există posibilitatea ca vopseaua să se transfere pe piele, pe alte haine sau chiar pe tapițerie.

Există și excepții

Nu toate hainele necesită aceeași abordare. Specialiștii afirmă că articolele care nu intră în contact direct cu pielea, cum sunt unele pulovere purtate peste cămașă, prezintă un risc mai mic. De asemenea, hainele care au pe etichetă recomandarea „curățare chimică” nu ar trebui spălate acasă înainte de prima utilizare.

Ce recomandă experții

Pentru a prelungi durata de viață a hainelor, experții recomandă respectarea instrucțiunilor de pe eticheta producătorului. În general, spălarea în apă rece și uscarea la temperaturi scăzute sau în mod natural contribuie la păstrarea culorilor și reduc riscul de micșorare sau deformare a țesăturilor.

În România, unde cumpărăturile online de îmbrăcăminte au crescut semnificativ în ultimii ani, recomandarea specialiștilor este valabilă atât pentru hainele achiziționate din magazine fizice, cât și pentru cele comandate prin internet. O simplă spălare înainte de prima purtare poate reduce expunerea la substanțe chimice, microorganisme și excesul de coloranți, fără a afecta calitatea produsului dacă sunt respectate instrucțiunile producătorului.