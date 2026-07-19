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Ce au în comun oamenii care depășesc 100 de ani. Descoperirea făcută după 55 de ani de cercetări

Secretul centenarilor a fost analizat timp de 55 de ani în 124 de studii. Iată ce au descoperit cercetătorii despre longevitate.
Ce au în comun oamenii care depășesc 100 de ani. Descoperirea făcută după 55 de ani de cercetări
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 11:28, Life-Inedit
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Secretul centenarilor nu constă într-o dietă sau un singur obicei. Asta reiese din cea mai amplă analiză de până acum asupra oamenilor care trăiesc peste 100 de ani, potrivit Science Alert.

Cercetătorii au studiat 55 de ani de date științifice. Concluzia lor este clară: longevitatea  este suma a zeci de factori mici, nu a unei formule unice.

Studiul de sinteză a fost publicat în Discover Public Health.

Cercetătorii au analizat 124 de studii desfășurate în 55 de ani.

Concluzia lor este că nu există nicio formulă magică pentru a trăi peste 100 de ani. Longevitatea rezultă din combinarea genelor, a ADN-ului, a dietei, a activității fizice, a sprijinului social și a norocului.

Ce arată biologia centenarilor?

Studiile biologice arată că persoanele longevive îmbătrânesc diferit la nivel celular. Cercetătorii au găsit constant o degradare lentă a ADN-ului, mitocondrii mai sănătoase și un control mai bun al inflamației.

Centenarii tind să urmeze o dietă bazată în mare parte pe plante. Ei rămân activi prin mers pe jos și grădinărit.

Cei care ajung la 100 de ani fac aproape toți aceste lucruri. Concluzia unui studiu uriaș

Aceștia evită fumatul și își păstrează legăturile sociale și familiale puternice. Fac față mai bine stresului și au mai puține tendințe spre anxietate și îngrijorare.

La mulți centenari, bolile asociate îmbătrânirii apar cu mulți ani mai târziu decât în mod obișnuit.

Nu toți centenarii urmează însă acest tipar. Unii dezvoltă boli devreme, dar reușesc apoi să trăiască cu ele zeci de ani.

Cercetătorii avertizează că studiile îi analizează doar pe cei care au ajuns la 100 de ani. Nu se știe câți oameni cu aceleași gene și același stil de viață au murit mult mai devreme.

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