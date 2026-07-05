Secretul longevității ar putea fi ascuns în sânge. Descoperirea care îi poate ajuta pe oameni să îmbătrânească sănătos

Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor teste capabile să estimeze vârsta biologică și, în viitor, la terapii care să încetinească declinul asociat înaintării în vârstă.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul, publicat în revista GeroScience și preluat de Science Daily, arată că centenarii prezintă niveluri neobișnuite ale unor acizi biliari și mențin concentrații ridicate ale anumitor steroizi.

Aceste caracteristici metabolice diferă de cele observate la persoanele care îmbătrânesc în mod obișnuit. Cercetătorii spun că ele sunt asociate cu un risc mai redus de deces.

„Studiul nostru identifică semnături chimice măsurabile în sânge, asociate cu o viață lungă și sănătoasă. Înțelegerea acestor mecanisme ne-ar putea ajuta să descoperim procese biologice care protejează organismul de efectele îmbătrânirii”, a declarat coordonatorul cercetării, Stefano Monti.

Analiza a inclus peste 200 de participanți

Cercetătorii au analizat probe de sânge prelevate de la 213 participanți la New England Centenarian Study, unul dintre cele mai ample proiecte dedicate longevității din America de Nord.

Lotul a inclus 70 de persoane cu vârsta de cel puțin 100 de ani, copiii acestora și un grup de control format din persoane de aceeași vârstă.

Oamenii de știință au măsurat aproximativ 1.500 de molecule din serul sanguin și au comparat rezultatele cu alte patru studii similare.

În plus, au folosit un model bazat pe inteligență artificială pentru a estima vârsta biologică a participanților și au analizat legătura dintre profilul metabolic și supraviețuire.

Cum ar putea fi folosite rezultatele

Autorii studiului spun că markerii identificați ar putea deveni, în viitor, instrumente pentru estimarea vârstei biologice și pentru identificarea persoanelor cu risc mai mare de boli asociate îmbătrânirii.

Ei cred că acești biomarkeri ar putea fi utilizați și pentru a evalua eficiența schimbărilor de stil de viață sau a tratamentelor destinate încetinirii procesului de îmbătrânire.

Printre mecanismele care vor fi investigate în continuare se numără cele legate de acizii biliari, metabolismul NAD, bacteriile intestinale, stresul oxidativ și anumiți steroizi.

Genele și stilul de viață rămân esențiale

Potrivit cercetătorilor, longevitatea excepțională este influențată atât de moștenirea genetică, cât și de stilul de viață. Estimările arată că factorii genetici pot explica până la jumătate din capacitatea unei persoane de a ajunge la vârste foarte înaintate.

În același timp, o alimentație bazată în principal pe produse vegetale, activitatea fizică regulată și menținerea relațiilor sociale contribuie la o îmbătrânire sănătoasă.

Autorii atrag atenția că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate între biomarkerii identificați și longevitate. Ei spun că rezultatele trebuie confirmate prin cercetări mai ample, desfășurate pe populații diverse.