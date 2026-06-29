Celulele din corpul tău se estompează odată cu vârsta, dar ar putea exista o modalitate de a inversa acest proces

Cercetarea, coordonată de Fritz Lipmann Institute (FLI), arată că această reducere influențează direct eficiența energetică a celulelor și contribuie la degradarea organismului odată cu vârsta, scrie Science Alert.

Cercetătorii au analizat modele experimentale pe viermi, țesut uman și celule umane, observând o scădere progresivă a fosfatidilcolinei odată cu înaintarea în vârstă. Această lipidă, parte esențială a membranelor mitocondriale, joacă un rol critic în menținerea structurii și funcționalității mitocondrii.

Pe măsură ce producția de proteine responsabile de sinteza fosfatidilcolinei scade, mitocondriile își pierd capacitatea de a se conecta și reorganiza eficient, devenind fragmentate și mai puțin eficiente energetic.

Mecanismul fosfatidilcolinei și îmbătrânirea mitocondrială în celule

În mod normal, mitocondriile formează rețele dinamice care permit distribuția eficientă a energiei în celule. Însă, lipsa de fosfatidilcolină duce la rigidizarea membranelor mitocondriale și la pierderea flexibilității acestora.

Conform cercetătorilor, suplimentarea cu fosfatidilcolină sau colină a restabilit funcția mitocondrială în modelele animale, readucând organitele la o stare mai „tânără” din punct de vedere metabolic.

Analizele pe țesuturi umane au arătat că nivelurile scăzute de fosfatidilcolină sunt asociate cu obezitatea și diabetul, în timp ce nivelurile ridicate se corelează cu o viteză mai bună de mers și o memorie mai bună.

De asemenea, studiul a evidențiat diferențe de gen: la bărbați declinul este gradual, în timp ce la femei scăderea este mai accentuată în perioada menopauzei, sugerând o posibilă legătură cu simptomele precum oboseala cronică.

Descoperirile sugerează că îmbătrânirea mitocondrială nu este un proces complet ireversibil, ci unul potențial modificabil prin intervenții nutriționale și metabolice. Cercetătorii subliniază că înțelegerea acestor mecanisme ar putea deschide noi direcții terapeutice pentru boli asociate îmbătrânirii.