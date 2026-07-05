Cerneala care nu mai pleacă. Ce spun medicii despre tatuaje și efectele lor asupra sănătății

Deși oamenii își tatuează corpul de mii de ani, pentru motive spirituale, culturale sau personale, știința încă descoperă implicațiile medicale ale acestei practici tot mai populare.

Introducerea pigmentului de tatuaj în piele declanșează imediat un răspuns al sistemului imunitar. Particulele de cerneală ajung în derm, stratul median al pielii, unde sunt recunoscute ca substanțe străine. Organismul trimite celule imunitare pentru a le elimina, însă acestea sunt prea mari pentru a fi distruse complet. Acest proces explică permanența tatuajelor, dar și faptul că organismul se află într-o stare de inflamație cronică de intensitate scăzută.

Cerneala ajunge în ganglionii limfatici

Cercetările arată că particule de cerneală pot migra prin sistemul limfatic și se pot acumula în ganglionii limfatici, centre-cheie ale imunității, scrie Science Alert.

Un exemplu recent este cel al artistului Machine Gun Kelly, care a declarat că, după un tatuaj masiv de tip blackwork în zona trunchiului și a axilelor, a suferit reacții severe, inclusiv îngălbenirea pielii și stare accentuată de rău.

Compoziția chimică a cernelurilor

Potrivit microbiologului medical Manal Mohammed, într-un articol publicat în The Conversation, cernelurile moderne sunt un amestec complex de pigmenți, solvenți, conservanți și impurități.

Mulți pigmenți au fost inițial dezvoltați pentru vopsele industriale, materiale plastice sau tonere de imprimantă, nu pentru injectarea în pielea umană.

Analizele de laborator au identificat urme de metale grele precum nichel, cobalt, crom și, rar, plumb. În cantități mari, acestea pot provoca toxicitate, leziuni ale organelor interne, efecte neurologice și un risc crescut de cancer.

În unele cazuri, au fost raportate reacții alergice severe, mai ales în urma utilizării cernelurilor colorate.

Riscuri pe termen lung

Cernelurile roșii, galbene și portocalii sunt asociate mai frecvent cu inflamații cronice, mâncărimi persistente și granulomatoză.

Pigmenții azoici, utilizați pentru culori intense, se pot degrada sub acțiunea radiațiilor UV sau a laserului, formând amine aromatice, substanțe corelate în studii de laborator cu cancerul și deteriorarea ADN-ului.

Deși nu există dovezi ferme care să lege direct tatuajele de cancer la oameni, un studiu observațional recent a indicat un risc cu 29% mai mare de melanom la persoanele tatuate, rezultat care necesită investigații suplimentare.

Nevoia de informare și reglementare

Specialiștii avertizează că procesul de tatuare presupune și riscuri de infecție, în condițiile în care pielea, barieră naturală împotriva bacteriilor și virusurilor, este perforată. În multe țări, industria tatuajelor rămâne slab reglementată.

„Tatuajele sunt o formă puternică de exprimare personală, dar implică o expunere chimică pe viață”, avertizează Mohammed, subliniind necesitatea unei reglementări mai stricte și a unor cercetări științifice continue.