Lovitură pentru adepții dietelor fără zahăr: studiul care schimbă tot

Un nou studiu făcut pe șoareci contrazice cercetările anterioare despre beneficiile reducerii zahărului. Dietele complet fără zahăr ar putea avea efecte secundare neintenționate, potrivit Science Alert.

Reducerea consumului de zahăr aduce beneficii pentru sănătate, de la minimizarea cariilor dentare până la îmbunătățirea sănătății mentale.

Majoritatea studiilor de până acum a analizat dezavantajele consumului excesiv de zahăr, inclusiv riscul de diabet și alte boli cronice.

Ce arată noul studiu pe șoareci

Cercetătorii de la Institutul Dasman pentru Diabet din Kuweit au testat 12 șoareci pe diete cu conținut redus de grăsimi. Unii au consumat zaharoză, alții deloc.

Studiul a durat 16 săptămâni. Șoarecii fără zahăr au prezentat numeroase efecte negative asupra sănătății, comparativ cu celălalt grup.

O perturbare a bacteriilor intestinale a fost una dintre schimbările observate la șoarecii fără zahăr. La final, aceste animale aveau mai puține tulpini benefice și mai multe tulpini inflamatorii.

Alimentele pe care le consumăm modelează comunitățile de microbi din intestine, dar microbiomul intestinal este vast și dinamic. Nu se poate spune cu certitudine ce înseamnă aceste schimbări la oameni.

Ce alte efecte negative au fost observate

Cercetătorii au mai notat un control deficitar al glucozei și semne de rezistență la insulină la șoarecii fără zahăr. Ambele probleme sunt legate de diabetul de tip 2.

A fost observată și acumularea de grăsime în ficatul șoarecilor fără zahăr, chiar dacă greutatea lor corporală era similară cu cea a celuilalt grup.

Imunologul Rasheed Ahmad de la Institutul Dasman pentru Diabet a explicat că eliminarea completă a zahărului poate afecta negativ microbiota intestinală. El a precizat că rezultatele arată importanța unui aport echilibrat de carbohidrați pentru sănătatea intestinală și imună.

De ce trebuie privite cu prudență aceste rezultate

Este vorba despre un studiu făcut pe animale de talie mică, care nu a fost încă publicat într-o revistă cu evaluare inter pares.

Medicul american Nneoma Oparaji a declarat pentru Medical News Today că studiul este intrigant pentru că pune la îndoială ideea simplistă conform căreia eliminarea zahărului este automat benefică. Ea a adăugat că nutriția este mai complexă decât eliminarea unui singur ingredient.

Rezultatele trebuie replicate la oameni pentru a înțelege relevanța lor pentru afecțiuni precum diabetul, unde controlul glicemiei este esențial.

Un studiu suedez din 2024 a arătat că o gustare dulce ocazională ar putea fi benefică pentru sănătatea cardiovasculară. Sursa și tipul de zahăr au avut, însă, o importanță deosebită.