Un studiu arată o legătură surprinzătoare între căderea părului și medicamente de slăbit și diabet

Medicamentele populare pentru slăbit și diabet, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, pot avea un efect secundar nedorit, potrivit unui nou studiu.

Acesta dezvăluie că medicamentele GLP-1 sunt legate de o ușoară creștere a subțierii părului la unele persoane.

Studiul realizat de oamenii de știință

Cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania au examinat dosarele electronice de sănătate a peste 35.000 de adulți cu diabet zaharat de tip 2 între 2019 și 2024. Aceștia au comparat pacienții care primeau medicamente GLP-1 cu cei care luau alte tratamente comune, în special inhibitori SGLT-2 și DPP-4.

Datele au relevat un model clar. Pacienții care au utilizat tratamente cu GLP-1 au prezentat un risc cu 37% mai mare de cădere a părului comparativ cu cei care au luat inhibitori SGLT-2. În comparație cu pacienții care au primit inhibitori DPP-4, acest risc a crescut la 68%, potrivit studiului.

Probabilitatea generală a căderii părului, mică

Cu toate acestea, probabilitatea generală de a pierde părul rămâne relativ mică. Aceasta variază de la trei până la nouă la 1.000 de persoane pe an.

Studiul a menționat, de asemenea, că problema se limita la alopecia non-cicatricială. Aceasta înseamnă că foliculii de păr rămân intacți. Astfel, e posibilă o nouă creștere ulterioară odată ce condițiile se stabilizează.

Studiul nu a dovedit o cauzalitate directă, dar oamenii de știință au câteva teorii puternice. Pierderea rapidă în greutate declanșează frecvent căderea bruscă a părului prin perturbarea ciclului natural de creștere. Scăderea rapidă în greutate poate duce, de asemenea, la deficiențe temporare de fier sau zinc. Modificările nivelurilor hormonale ar putea juca și ele un rol.

Setul de date nu a putut arăta cât de gravă a fost căderea părului sau dacă acesta a revenit după întreruperea administrării medicamentului.