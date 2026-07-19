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Ce pun nutriționiștii în farfurie pentru o viață mai lungă. Lista alimentelor recomandate

Trei nutriționiști spun ce alimente ajută la o îmbătrânire sănătoasă și ce beneficii au pentru organism.
Ce pun nutriționiștii în farfurie pentru o viață mai lungă. Lista alimentelor recomandate
Andreea Tobias
19 iul. 2026, 08:24, Știrile zilei
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Alimentația influențează direct modul în care organismul îmbătrânește.

Trei nutriționiști au identificat nouă superalimente pentru longevitate, bogate în antioxidanți și nutrienți esențiali.

Superalimentele oferă vitamine, minerale și antioxidanți care mențin energia și starea de bine, conform Real Simple.

O nutriționistă explică faptul că majoritatea își câștigă acest statut prin conținutul de antioxidanți și fibre.

Aceste beneficii devin tot mai importante odată cu înaintarea în vârstă.

Kimchi este bogat în probiotice, care sprijină microbiomul intestinal și reduc inflamația.

Curcuma conține curcumină, un compus cu efecte antiinflamatoare și protectoare pentru creier.

Afine, avocado și spanac. Cele 9 alimente care susțin o îmbătrânire sănătoasă

Afinele au antocianine, asociate cu un risc mai mic de infarct și diabet.

Avocado aduce grăsimi mononesaturate, benefice pentru inimă și colesterol.

Spanacul conține luteină și zeaxantină, utile pentru sănătatea ochilor.

Varza kale furnizează vitaminele A, C și K, importante pentru oase și imunitate.

Lintea are fibre și proteine vegetale, care mențin masa musculară.

Cele 9 alimente care încetinesc îmbătrânirea, potrivit experților în nutriție

Semințele de chia oferă omega-3 și calciu, pentru oase și inimă sănătoase.

Tempeh este bogat în proteine și probiotice rezultate din fermentare.

Este suficient să mănânci doar superalimente?

Nutriționiștii avertizează că obiceiurile alimentare generale contează mai mult decât alimentele izolate.

Consumul zilnic de cinci porții de fructe și legume, reducerea zahărului și cerealele integrale rămân recomandările de bază pentru o îmbătrânire sănătoasă.

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