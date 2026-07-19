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Ciprian Ciucu, despre șantierele de la București: Anul acesta, nu mai deschide alte șantiere. Sunt investiții în viitorul orașului

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă că nu vor mai fi deschise șantiere în Capitală, în cursul anului, subliniind că toate șantierele au fost deschise pentru a nu fi pierdute finanțări.
Ciprian Ciucu, despre șantierele de la București: Anul acesta, nu mai deschide alte șantiere. Sunt investiții în viitorul orașului
Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Radu Mocanu
19 iul. 2026, 15:02, Social
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„De obicei primarii sunt certați că nu fac treabă și că nu au șantier. Eu am ales să fiu certat că pentru ceea ce fac și nu pentru ceea ce nu fac. Șantierele acestea sunt pentru viitorul Bucureștiului”, spune Ciucu la Digi 24. 

Primarul a explicat că o mare partie din șantiere au fost deblocate în urma preluării administrației, iar altele riscau să rămână fără finanțare după pierderea unor fonduri europene. 

„Nu se poate să pui un oraș la punct dacă nu ai șantiere. Și sunt șantiere care urmau să înceapă dar au fost blocate. Le-am deblocat. Sunt șantiere care nu mai aveau finanțare că s-au pierdut banii din PNRR la primăria capitalei și s-au pierdut finanțările europene și am luat corecții de zeci de mii, de sute de milioane de euro. Și am făcut rost de finanțări la banii de dezvoltare internațională pentru a nu pierde autorizațiile, avizele, proiectele și am dat drumul la multe șantiere”, continuă Ciprian Ciucu. 

Primarul a dat ca exemple necesitatea modernizării rețelei de termoficare și reabilitarea liniilor de tramvai, despre care a spus că depășiseră cu mult durata normală de exploatare.  

Cu toate acestea, edilul a precizat că PMB nu va deschide noi șantiere. 

„Dacă deschizi foarte multe, ajungi la un fenomen de indigestie a investițiilor. Nu ai capacitatea administrativă, adică oamenii să le monitorizeze și să se ocupe de ele și nu ai bani și nici forță de muncă”, a mai spus Ciucu. 

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