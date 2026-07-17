Ciprian Ciucu continuă deblocarea concursurilor pentru directorii teatrelor din București: O să concepem niște caiete de indicatori, în baza cărora să organizăm concursurile

„Am decis, în urma consultării cu specialiștii din teatre din primăvară, să facem lucrurile ca la carte, și, mai înainte să concepem niște caiete de obiective relevante, cu indicatori, în baza cărora să organizăm concursurile”, notează pe Facebook edilul.

Documentele vor fi adaptate specificului fiecărui teatru și vor include indicatori de performanță care să permită evaluarea obiectivă a proiectelor de management.

De asemenea, Ciucu a anunțat formarea unui grup care va fi responsabil de această etapă a numirii directorilor de teatre. Din grupul de lucru vor face parte Aura Corbeanu (UNITER), Corina Dragomir (Federația Teatrelor Metropolitane),Iulia Popovici (critic teatru), Mihaela Michailov (dramaturgă) și Corina Șuteu (expertă în politici culturale).

Primarul a anunțat că documentele emise de grupul de lucru vor fi supuse dezbaterii publice și că procedurile de selecție vor începe după constituirea comisiilor de evaluare.

„Noi împreună, vom supune dezbaterii publice caietele de obiective. Lansarea concursurilor se va face după constituirea comisiilor care vor evalua concursurile de management. Vom organiza concursurile pe rând”, conchide edilul.