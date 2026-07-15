Ciucu acuză că „nu este în regulă ce se întâmplă în România”: Sunt nevinovat

„Detalii despre acest dosar voi da atunci când voi putea, dacă voi fi trimis în judecată. Acum procurorii își fac treaba, trebuie să dovedească faptul că sunt vinovat. Dacă voi fi trimis în judecată, atunci voi putea discuta despre acest dosar. Până atunci, am interdicție să discut pe acest dosar”, a spus Ciucu.

Edilul a susținut că beneficiază de prezumția de nevinovăție și a respins acuzațiile formulate de procurori.

„Sunt nevinovat. În primul rând, am această prezumție de nevinovăție. Ceea ce pot să vă zic este că nu am luat niciun fel de șpagă, niciun fel de mită, ca să fiu foarte, foarte clar”, a afirmat primarul.

Acesta a adăugat că există aspecte care, în opinia sa, „nu sunt foarte în regulă” în legătură cu situația în care se află, însă a precizat că nu poate oferi detalii în acest moment.

„Ceea ce pot să vă zic este că nu este foarte în regulă ce se întâmplă astăzi în România. Nu voi elabora mai mult în acest moment, dar în momentul în care voi putea face asta, o voi face”, a mai spus Ciucu.

Tribunalul București a menținut măsura controlului judiciar dispusă de DNA, respingând contestația formulată de primarul general.

Ciucu este cercetat într-un dosar în care procurorii anticorupție îl acuză că ar fi primit foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală în schimbul eliberării unor acte administrative pentru un proiect imobiliar, acuzații pe care edilul le respinge.

Sursa video: Digi24