Ciprian Ciucu acuză „trădători” din PNL și spune că Nicușor Dan a luptat împotriva sa: „Acum pot să o spun sus și tare”

Ciprian Ciucu a făcut acuzații dure, duminică, de la tribuna Congresului Extraordinar al PNL, susținând că a câștigat alegerile din București „împotriva tuturor”, inclusiv împotriva unor oameni din propriul partid, pe care i-a numit „trădătorii de astăzi din PNL”.

Primarul general al Capitalei, unul dintre cei mai apropiați susținători ai lui Ilie Bolojan, a spus că în campania pentru București s-a confruntat nu doar cu adversari politici externi, ci și cu o contracampanie venită din interiorul PNL.

„Am câștigat alegerile în București împotriva voinței sistemului. Am fost puțini, foarte puțini, împotriva tuturor. Ne-am bătut cu PSD-ul, ne-am bătut și cu USR-ul, m-am bătut cu AUR și cu televiziunea lor. M-am bătut cu trădătorii de astăzi din PNL”, a declarat Ciucu.

Acesta a susținut că unii liberali ar fi investit bani în campania împotriva sa. Afirmațiile nu au fost însoțite, în discurs, de nume sau probe prezentate public, fiind formulate ca acuzații politice.

„Da, acum pot să o spun sus și tare și pot să o spun liber. Ne-au trădat, au băgat bani mulți în contracampania mea”, a spus primarul Capitalei, în fața delegaților PNL.

Ciucu a mers mai departe și a afirmat că inclusiv șeful statului ar fi avut un rol în campania împotriva sa.

„Până și șeful statului a făcut un clip împotriva mea. Și ăsta e adevărul”, a declarat Ciprian Ciucu.

Congres PNL

Discursul a fost rostit într-un moment de maximă tensiune pentru PNL. Congresul Extraordinar a fost convocat după conflictul intern provocat de desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, decizie contestată de conducerea partidului, dominată de tabăra Bolojan. Congresul de la Romexpo are ca miză alegerea noii conduceri și clarificarea direcției politice a PNL.

În același discurs, Ciucu a sugerat că aceleași grupuri care îl susțin pe Adrian Veștea ar fi implicate și în ceea ce el a numit „o operație specială” îndreptată împotriva sa.

„Aceiași oameni care îl împing astăzi pe Adrian Veștea să formeze un guvern sunt aceiași oameni care au pregătit o operație specială căreia astăzi trebuie să-i fac față. Și o să vin cu detalii”, a spus Ciucu.

Declarațiile vin în contextul în care Ciprian Ciucu este vizat de un dosar DNA și a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii îl cercetează pentru suspiciuni de luare de mită, pentru fapte care ar fi avut loc în perioada în care era primar al Sectorului 6. DNA susține că acesta ar fi primit foloase necuvenite constând în servicii de publicitate și consultanță electorală. Ciucu a respins acuzațiile și a contestat măsura controlului judiciar.

În fața liberalilor, primarul Capitalei a prezentat dosarul și atacurile politice drept parte a unei confruntări mai ample între PNL și „sistem”. El a spus că partidul a fost atacat tocmai pentru că a început să-și recâștige independența.

„Partidul nostru își regăsise sufletul. Partidul nostru își regăsise independența. Iar acest lucru, pentru ei, nu era acceptabil”, a afirmat Ciucu.

Discursul lui Ciprian Ciucu a produs una dintre cele mai puternice reacții din sală. Delegatul liberal a fost aplaudat îndelung, intervenția sa devenind unul dintre momentele centrale ale congresului și marcând o ruptură publică între tabăra Bolojan și liberalii acuzați de Ciucu că ar fi acționat împotriva propriului partid.