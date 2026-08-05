UPDATE 15.55. Legea Integrității a fost adoptată, cu prevederile care îi vizează pe Dominic Fritz (pierderea mandatului, în caz de condamnare) și Mirabela Grădinaru (declarare a averii): 105 de voturi pentru, 8 împotrivă, 7 abțineri, 2 nu votează.
Legea pe susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu handicap a fost adoptată: 109 de voturi pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri.
Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2025 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022 a fost adoptată: 83 de voturi pentru, 2 contra, 35 de abțineri.
UPDATE 15.50. Senatorii vor da votul final pe toate cele 3 proiecte de lege.
UPDATE 15.33. Încep dezbaterile pe legea privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu handicap și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aflată în procedură de urgență.
Dezbaterile încep și pe propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2025 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2022. – procedură de urgență.
UPDATE 15.16. Plenul ședinței Senatului a început. Prima dezbatere: legea Integrității.
PNL anunță că susține Legea Integrității, cu condiția de a fi verificată pe constituționalitate la CCR.
AUR își susține amendamentul privind-o pe Mirabela Grădinaru.
USR susține că legea are probleme de constituționalitate, după amendamentele PSD și AUR.
Discuția degenerează spre „partenerele mai tinere” ale liderilor PSD.
Daniel Zamfir (PSD): „la PSD nu există accepțiunea Părinte 1, Părinte 2”. Liderul grupului PSD din Senat anunță că partidul își susține amendamentul.
Cosmina Cerva (PACE): „În locul dvs, mi-ar fi rușine. Ați transformat legea între concubina Mirabela și prințișorul Fritz. Proiectul e clar constituțional. Pace se abține. România avea nevoie de această lege, dar nu în forma asta”.
POT anunță că votează legea Integrității.
Reprezentanții AUR spun că nu sunt „în concubinaj” cu nimeni.
Dezbaterile s-au încheiat, legea urmează să fie supusă votului final.
UPDATE 13.15. Amendamentul care o vizează pe Mirabela Grădinaru – prin instituirea declarării averii – a fost adoptat de Comisia Juridică a Senatului și intră la vot în plen.
Amendamentul care vizează situația juridică a lui Dominic Fritz, liderul USR, a fost adoptat de Comisia Juridică a Senatului.
Senatorii decid astăzi în mod definitiv pe Legea Integrității. Amendamentele care îi vizează pe Dominic Fritz, președintele USR – amendament PSD, și pe Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan – amendament AUR – continuă să genereze dezbateri între blocul PSD- AUR, pe de o parte, și blocul politic PNL – USR.
După dezbaterea în comisia juridică din Senat, textul noii legi a Integrității urmează să intre pentru dezbatere și vot final în plenul Senatului, cameră decizională în acest caz.
Camera Deputaților a adoptat luni noua variantă a Legii integrității, cu două amendamente în dispută.
Primul amendament aparține PSD și vizează situația lui Dominic Fritz, președintele USR, condamnat definitiv pentru conflict de interese. Prevederea este următoarea:
Al doilea amendament aparține AUR și vizează declararea averii de către Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Astăzi, înainte de votarea legii în noua formă, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarația de avere și de interese.
Plenul Senatului are astăzi pe ordinea de zi – dezbaterea și adoptarea finală a următoarelor proiecte de lege:
Înainte de adoptarea finală a legii, marți, prefectul USR de Timiș, prefectul USR de Timiș i-a tăiat simbolic cu 10% salariul președintelui USR, înainte de motivarea oficială de condamnare a instanței. Potrivit documentelor publicate de Mediafax, ANI nu a răspuns solicitărilor prefectului privind sancțiunea aplicabilă.
PSD l-a acuzat ieri de abuz pe prefectul de Timiș în încercarea de a-l salva pe Dominic Fritz și a cerut sesizare MAI, ANI și a Parchetului General.
Dominic Fritz, liderul USR, a fost condamnat definitiv pe 5 iunie, de Curtea Supremă de Justiție, de conflict de interese administrativ, situație în care își putea pierde mandatul de primar al Timișoarei și ar fi putut avea o interdicție de a mai candida la o funcție publică timp de 3 ani.
Dacă noua Lege a Integrității va fi adoptată astăzi de Senat, ea merge merge la promulgare la președintele Nicușor Dan și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.