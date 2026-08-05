Prima pagină » Politic » „Președintele să acționeze ca ultim bastion”. Pîslaru avertizează că România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR

„Președintele să acționeze ca ultim bastion”. Pîslaru avertizează că România riscă să piardă sute de milioane de euro din PNRR

Dragoș Pîslaru avertizează că România riscă să piardă bani europeni chiar înainte de votul final din Camera Deputaților asupra legii privind biodiversitatea, inclusă în reformele asumate prin PNRR. Ministrul interimar a declarat că președintele reprezintă „ultimul bastion” pentru ca legea să nu fie promulgată.
Doi tineri din Constanța, reținuți, după ce i-au furat unui bărbat telefonul și cardurile
Doi tineri din Constanța, reținuți, după ce i-au furat unui bărbat telefonul și cardurile
Final fericit pentru o „familie” de câini: opt animale au fost salvate de sub un mal de pământ
Final fericit pentru o „familie” de câini: opt animale au fost salvate de sub un mal de pământ
China anunță un nou record în infrastructură: tunel de mare viteză construit sub fluviul Yangtze pentru trenuri de 350 km/h
China anunță un nou record în infrastructură: tunel de mare viteză construit sub fluviul Yangtze pentru trenuri de 350 km/h
Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns la ÎCCJ, rechemați în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Zeci de oameni s-au adunat pentru susținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale
Călin Georgescu și Horațiu Potra au ajuns la ÎCCJ, rechemați în dosarul privind tentativa de lovitură de stat. Zeci de oameni s-au adunat pentru susținerea fostului candidat la alegerile prezidențiale
Bilanțul atacului asupra Kievului crește: 15 morți, 51 de răniți și operațiuni de salvare în desfășurare
Bilanțul atacului asupra Kievului crește: 15 morți, 51 de răniți și operațiuni de salvare în desfășurare
Coralia Frigea
05 aug. 2026, 15:32, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Câți bani vor fi blocați dacă legea nu trece de Parlament

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat miercuri că sunt în joc sute de milioane de euro, care pot fi pierduți de România dacă Legea decarbonizării nu obține o majoritate în plen.

„În condițiile reversibilității, cererile de plată care mai sunt de depus vor fi afectate vor fi afectate în procesul lor de depunere și aprobare. […] Noi atunci am avut jalonul de circa 600 de milioane, poate să fie o sumă de niște sute de milioane. Este o interpretare care poate fi corectă în sensul că nu ți se iau banii pe care îi aveai, ci îți iau un fel de coeficient de încălcarea regulamentului, care stă cumva în zona comisiei de a-l decide.”, a declarat Pîslaru în cadrul unei scurte conferințe de presă.

În mâinile cui stă trecerea legilor pentru jaloanele din PNRR

Dacă până acum, partidele parlamentare aveau opinii diferite despre cum ar trebui să arate aceste legi, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene declară că în prezent găsește mai mult consens.

„În sfârșit, avem o aliniere în interesul României și al românilor între prim-ministru, poziția Guvernului și poziția președintelui pe acest subiect. Este de bun augur și sper că lucrurile astea să continue”, a declarat Pîslaru.

Pîslaru: Președintele, „ultimul bastion”

Potrivit lui Pîslaru, Guvernul României își pune speranțele în președintele Nicușor Dan, despre care spune că este „ultimul bastion” pentru ca legea să nu fie promulgată.

„Speranța noastră în acest moment este ca președintele țării să acționeze ca ultim bastion și, înțelegând importanța și responsabilitatea pe care o avem, această lege să nu treacă”, a declarat ministrul.

Ce ar risca România să piardă din PNRR

Totodată, Pîslaru a avertizat că, dacă legea va fi promulgată, Comisia Europeană ar declanșa procedura privind riscul de reversibilitate a reformelor asumate prin PNRR.

„Comisia Europeană ar trimite României o notificare privind riscul de reversibilitate și i-ar cere să prezinte măsurile prin care revine la angajamentele asumate anterior”, a explicat ministrul.

Acesta susține că efectele nu s-ar limita la eventuale penalități financiare, ci ar afecta și derularea cererilor de plată din PNRR. Potrivit ministrului, cererea de plată nr. 5 era deja negociată și pregătită pentru depunere, însă, odată declanșată procedura de reversibilitate, România ar trebui mai întâi să demonstreze Comisiei Europene că a remediat situația. De asemenea, și cererea de plată nr. 6 ar urma să fie afectată, iar Parlamentul ar trebui să revină asupra modificărilor adoptate înainte ca procesul să poată continua.

Pîslaru: România trebuie să explice cum remediază situația

Pîslaru a explicat că, după primirea notificării din partea Comisiei Europene, România va trebui să arate cum corectează situația, iar Bruxelles-ul va analiza răspunsul autorităților.

„Până când nu răspunde și nu dă un răspuns satisfăcător, procedura rămâne deschisă”, a spus Pîslaru, referindu-se la procedura de reversibilitate care ar urma să fie declanșată de Comisia Europeană în cazul promulgării legii.

Cererea de plată nr. 5 din PNRR include 75 de jaloane și ținte, aferente unui număr de 21 de reforme și 54 de investiții. Guvernul estima că, după evaluarea Comisiei Europene, România ar putea încasa aproximativ 2 miliarde de euro prin această cerere. Cererea de plată nr. 6, ultima din PNRR, urmează să fie depusă până la 30 septembrie și include restul jaloanelor și țintelor rămase după revizuirea planului.

Legile de care depind banii europeni au fost discutate și săptămâna trecută în Parlament, dar aleșii nu au reușit să se pună de acord pentru a le aproba pe toate.

În cea de-a doua sesiune extraordinară, organizată săptămâna aceasta, sunt supuse la vot 2 legi, cea privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii și legea integrității, care a mai intrat la vot și în ultima sesiune organizată de Parlament.

Recomandarea video

Ce grijă o macină, mai nou, pe Lia Savonea: „excesul de dezbatere juridică” în presă și societate. Fragment dintr-un interviu de promovare la Înalta Curte (VIDEO)
G4Media
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
GSP.ro
Elena Udrea îl ironizează pe ministrul Radu Miruță în criza Dunării: „Pentru unii, 2 cm contează…”
Gandul
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce discuție au avut cu două zile în urmă
Cancan
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport
Generalul Dorin Toma: „Din perspectiva asigurării securității României, nu este dificil de estimat că suntem veriga slabă pe flancul estic al NATO”
Libertatea
Cum se manifestă boala cu care Alina Pușcău a fost diagnosticată! Ce sunt metastazele osoase, cum se depistează și ce tratamente există
CSID
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia