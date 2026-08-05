Final fericit pentru o „familie” de câini: opt animale au fost salvate de sub un mal de pământ

Animalele au fost descoperite după ce muncitorii și locatarii din zonă au auzit scâncetele venind de sub pământ și au alertat serviciile de urgență.

Lucrările au fost oprite imediat

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs în timpul unor lucrări de montare a unei conducte.

În momentul în care muncitorii au început să acopere șanțul, au observat că de sub malul de pământ se auzeau scâncete. După ce au realizat că mai mulți pui de câine erau captivi în subteran, aceștia au întrerupt imediat lucrările și au solicitat ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112.

Operațiune de salvare desfășurată cu atenție

Ajunși la fața locului, pompierii au început operațiunea de căutare și salvare, lucrând cu grijă pentru a evita rănirea animalelor.

În urma intervenției, salvatorii au reușit să scoată în siguranță șapte căței, precum și pe mama acestora, toți fiind salvați fără incidente.

Autoritățile au apreciat reacția cetățenilor

Reprezentanții ISU au transmis că succesul intervenției s-a datorat în mare măsură spiritului civic al persoanelor aflate în zonă, care au observat situația și au decis să oprească lucrările și să ceară sprijinul echipajelor de intervenție.

„Datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a salvatorilor, opt vieți au fost salvate”, au transmis reprezentanții inspectoratului.

Misiuni care depășesc intervențiile de urgență

Deși pompierii intervin, în principal, pentru salvarea persoanelor și gestionarea situațiilor de urgență, aceștia sunt solicitați frecvent și pentru salvarea animalelor aflate în pericol. Astfel de intervenții sunt întâlnite în întreaga țară și includ animale căzute în fântâni, canale, râpe sau surprinse în alte situații care le pun viața în pericol.