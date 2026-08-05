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Regulă ciudată la piscine și parcuri acvatice. În ce țară europeană nu poate fi folosit șortul de baie

O regulă ciudată se aplică la cele mai multe piscine și parcuri acvatice din Franța. Turiștii nu au voie să folosească șortul de baie și, dacă nu au slip, pot fi respinși la intrare. Regula are legătură cu igiena și cu consumul de apă.
Regulă ciudată la piscine și parcuri acvatice. În ce țară europeană nu poate fi folosit șortul de baie
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
05 aug. 2026, 12:49, Știri externe
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Regula se aplică în cele mai multe piscine publice din Franța, inclusiv în cele din parcurile acvatice, potrivit Express. Șortul de baie este interzis, bărbații fiind obligați să poarte slip.

Pentru încălcarea regulii nu există o amendă, dar turiștii care nu se conformează pot fi dați afară din centrul de agrement.

Scopul regulii privind șortul de baie

Scopul regulii franceze are legătură în special cu igiena. Inițiatorii măsurii au considerat că pantalonii scurți largi adună mai mult murdărie, care poate contamina apa din piscină.

În plus, regula vizează consumul de apă. Pantalonii de baie largi rețin mai multă apă decât cei strâmți, iar la ieșirea din bazin apa se scurge pe marginea piscinei sau pe terasă.

Regula nu se aplică pe plajă

Experții din turism spun că regula nu se aplică în toate centrele de agrement din Franța. Unele acceptă pantalonii până la genunchi dacă sunt mulați sau șorturile fabricate din anumite materiale potrivite pentru apă.

Totodată, regula nu se aplică pe plajele naturale unde este permis orice fel de costum de baie.

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