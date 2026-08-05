Cel puțin 14 persoane au murit lovite de fulger într-o singură zi în India, în plin sezon al musonului

Cele mai multe victime sunt muncitori agricoli surprinși în câmp în timpul ploilor abundente, transmit autoritățile locale, citate de publicația The Independent.

Cele mai multe victime, în statul Jharkhand

Conform informărilor transmise de poliția indiană, zece dintre decese au fost înregistrate în districtul Giridih, din statul Jharkhand, o regiune cu aproximativ 40 de milioane de locuitori, cunoscută pentru exploatările miniere de cărbune.

Pe lângă persoanele decedate, cel puțin șapte oameni au fost răniți în urma loviturilor de fulger. Serviciul meteorologic indian a avertizat că precipitațiile abundente și furtunile vor continua în următoarele zile în această parte a țării.

Muncitorii din agricultură, printre cei mai expuși

Majoritatea victimelor sunt muncitori agricoli aflați la lucru în momentul producerii furtunilor. Sezonul musonic, care se desfășoară între lunile iunie și septembrie și aduce aproximativ trei sferturi din cantitatea anuală de precipitații a Indiei, coincide și cu perioada cea mai intensă a activităților agricole.

În multe zone rurale, oamenii lucrează în spații deschise, fără posibilitatea de a se adăposti rapid în cazul fenomenelor meteo extreme.

Fulgerele provoacă mai multe victime decât alte dezastre naturale

Statisticile oficiale arată că descărcările electrice reprezintă cel mai letal fenomen meteorologic din India. Potrivit Biroului Național pentru Evidența Infracțiunilor (National Crime Records Bureau), în anul 2024, fulgerele au provocat 2.825 de decese, reprezentând peste o treime din totalul victimelor asociate dezastrelor naturale și depășind numărul celor provocate de caniculă, frig sau inundații.

Datele instituției indică faptul că, din 1967 până în prezent, peste 100.000 de persoane și-au pierdut viața în urma loviturilor de fulger, iar mai mult de jumătate dintre aceste decese au fost înregistrate după 2005.

Cercetătorii pun creșterea fenomenului pe seama schimbărilor climatice

Specialiștii susțin că temperaturile globale mai ridicate favorizează formarea unor furtuni mai puternice. Aerul mai cald reține o cantitate mai mare de vapori de apă, ceea ce contribuie la dezvoltarea norilor de mare altitudine în care se formează descărcările electrice.

Un studiu realizat de Universitatea Fakir Mohan din statul Odisha indică o creștere constantă a activității electrice atmosferice în India și o evoluție tot mai imprevizibilă a fenomenului. Cercetarea arată că media anuală a deceselor provocate de fulgere la nivelul fiecărui stat indian a crescut de la 38 în perioada 1967-2002 la 61 în intervalul 2003-2020.

Un sezon musonic deosebit de sever

Decesele din Jharkhand se adaugă unui sezon musonic marcat de numeroase tragedii. În ultimele săptămâni, inundațiile din statul Assam au provocat aproape 90 de morți, iar viiturile și alunecările de teren din nordul Himalayei au făcut peste 50 de victime. În statul Kerala, alte 15 persoane au murit în urma alunecărilor de teren și a inundațiilor produse în această săptămână.

Autoritățile indiene încearcă de mai mulți ani să reducă numărul victimelor prin sisteme de avertizare transmise prin SMS și aplicații mobile. Cu toate acestea, în multe comunități rurale acoperirea este limitată, iar persoanele aflate pe câmp nu au întotdeauna posibilitatea de a ajunge rapid într-un adăpost sigur.