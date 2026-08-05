Rusia copiază modelul militar ucrainean. Ce ordin a dat Vladimir Putin

Vladimir Putin a ordonat crearea unei unități militare pentru sistemele fără pilot, anunță Nexta. Noua unitate va fi condusă de Denis Ljamin.

De asemenea, președintele rus a anunțat că toate serviciile de suport logistic ale Ministerului Apărării din Rusia vor fi concentrate într-o singură entitate. Valeri Solodciuk a fost numit șef al noii entități.

Rusia a învățat de la Ucraina

Ucraina este prima țară din lume care a înființat o ramură separată a forțelor armate dedicată exclusiv sistemelor militare fără pilot. Aceasta se numește Forțele Sistemelor fără Pilot (USF). Structura a fost înființată în 2024, devenind o componentă distinctă a Armatei Ucrainei.

Unitățile integrează sisteme robotice și vehicule autonome care operează în aer, pe apă și pe sol. Este vorba despre drone aeriene FPV, ambarcațiuni maritime fără pilot și roboți tereștri de asalt și logistică.

Scopul principal al înființării acestei ramuri militare este creșterea eficienței pe front, lovirea țintelor inamice la distanță și reducerea pierderilor de vieți omenești în rândul militarilor. Ucrainenii au devenit un model pentru armatele din întreaga lume, inclusiv pentru cea americană și cele din UE.

În plus, Ucraina a introdus în luptă unități mixte care combină dronele aeriene, dronele maritime și vehiculele terestre fără pilot. În premieră, ucrainenii au inițiat atacuri folosind doar roboți și drone. În unele cazuri, dronele au transportat roboți de luptă peste linia frontului.