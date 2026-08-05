Una dintre cele mai puternice armate ale lumii le interzice militarilor să folosească WhatsApp. Ce altă platformă este recomandată

Armata pakistaneză renunță la WhatsApp în favoarea WeChat din China din cauza temerilor legate de securitate, anunță Clash Report. Șefii militarilor și-au instruit subalternii să interzică utilizarea WhatsApp și să recomande folosirea WeChat. Pakistanezii se tem că pe WhatsApp pot fi desfășurate operațiuni de monitorizare, piraterie informatică și furturi de date.

Măsura îi vizează pe toți militarii, ofițeri, subofițeri și soldați. Conducerea militară a emis directiva în urma unor evaluări interne conform cărora platforma de mesagerie Meta expune conversațiile sensibile legate de apărare la riscuri crescute de supraveghere electronică, interceptare și furt.

De asemenea, măsura face parte din strategia Islamabadului privitoare la consolidarea securității în fața amenințărilor cibernetice. Conform noilor directive, personalul forțelor armate va elimina treptat WhatsApp în favoarea WeChat. Aceasta este platforma multifuncțională dominantă din China, care integrează mesageria, comunicațiile vocale și video și partajarea securizată a fișierelor.

Pakistan se apropie de China, India se depărtează

Totodată, schimbarea arată relația tot mai profundă în domeniul apărării dintre Beijing și Islamabad. În plus, adoptarea oficială a WeChat de către Pakistan evidențiază o diferență mare în comparație cu India vecină.

New Delhi a interzis WeChat, alături de zeci de aplicații chineze, în iunie 2020, din motive de securitate națională, invocând acuzații de transferuri neautorizate de date în afara granițelor sale.

În timp ce India a exclus platforma din cauza riscurilor de spionaj, Islamabad-ul poziționează software-ul chinezesc ca principal mediu pentru comunicațiile sale militare interne securizate.