AUR propune revenirea TVA la 9% pentru prima casă

Inițiativa legislativă prevede introducerea în Codul fiscal a unei cote reduse de TVA de 9% pentru cumpărarea primei locuințe de către persoane fizice, individual sau împreună cu alte persoane fizice. În acest sens, proiectul completează articolul 291 din Codul fiscal cu un nou alineat care reglementează aplicarea cotei reduse de TVA.

AUR: Actualul regim fiscal descurajează cumpărătorii

AUR susține că măsura este necesară deoarece, după eliminarea facilității fiscale pentru locuințele noi și majorarea cotei standard de TVA, „nu mai există niciun instrument fiscal permanent de sprijin pentru achiziția primei locuințe, deși această nevoie socială rămâne acută”.

Potrivit inițiatorilor, actualul regim creează „un tratament inechitabil între cumpărători aflați în situații comparabile”, iar eliminarea cotei reduse contribuie la reducerea tranzacțiilor cu locuințe noi.

Prag mai ridicat pentru locuințele eligibile

Proiectul stabilește un plafon de 750.000 de lei, fără TVA, pentru locuințele care pot beneficia de cota redusă. Nivelul este superior fostei limite de 600.000 de lei și, potrivit parlamentarilor AUR, reflectă evoluția prețurilor de pe piața imobiliară din ultimii ani, menținând caracterul social al măsurii.

Inițiatorii estimează că reducerea TVA ar susține cererea de locuințe noi și activitatea din sectorul construcțiilor, cu efecte asupra industriilor conexe, precum producția de materiale de construcții, serviciile de proiectare, transportul și comerțul cu produse pentru amenajarea locuințelor. În aceeași măsură, ar îmbunătăți accesul tinerilor și al familiilor la prima locuință, contribuind la reducerea gradului de supraaglomerare locativă.

Impactul estimat asupra bugetului

Impactul bugetar estimat de inițiatori arată că aplicarea cotei reduse de 9% ar diminua veniturile din TVA pe termen scurt, însă această pierdere ar putea fi compensată parțial prin creșterea numărului de tranzacții și a activității economice generate în sectorul construcțiilor.

Proiectul se află la începutul procedurii parlamentare și urmează să fie transmis pentru avizare Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social (CES) și Consiliului Fiscal. Dacă va fi adoptată, legea ar urma să intre în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial.