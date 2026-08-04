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Nicușor Dan a promulgat legile privind carburanții și TVA-ul redus la locuințe: Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care protejează românii

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți legile privind măsurile pentru piața carburanților și prelungirea TVA-ului redus la locuințe.
Nicușor Dan a promulgat legile privind carburanții și TVA-ul redus la locuințe: Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care protejează românii
Maria Nițu
04 aug. 2026, 14:09, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, într-o postare de pe rețelele de socializare, că a promulgat două acte normative, considerate „importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor”.

Este vorba despre legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea care prelungește termenul pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția locuințelor.

„Am semnat astăzi decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a scris că evoluțiile care au loc pe piața internațională a petrolului au dus la scumpirea carburanților și în România.

„Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale”, a explicat acesta.

Potrivit președintelui, legea introduce mai multe măsuri menite să reducă efectele crizei de pe piața petrolieră. Printre acestea se numără „declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere”.

În ceea ce privește piața imobiliară, șeful statului a anunțat că noua lege prelungește până la 30 septembrie termenul pentru achiziționarea locuințelor cu TVA redus de 9%.

„Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară”, a transmis președintele.

Acesta a precizat și că persoanele care au semnat precontracte de cumpărare până la 31 iulie 2025 vor putea finaliza tranzacțiile fără aplicarea cotei majorate de TVA până la sfârșitul lunii septembrie.

„Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie. Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii”, a mai transmis președintele României.

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