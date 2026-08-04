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Abrudean face apel la senatori să adopte jaloanele din PNRR: „Miza este de 3,48 miliarde de euro”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, afirmă, marți, că în această săptămână Parlamentul trebuie să adopte mai multe jaloane din PNRR, cu o miză de aproximativ 3,48 miliarde de euro, și le cere senatorilor să trateze proiectele „cu responsabilitate”.
Abrudean face apel la senatori să adopte jaloanele din PNRR: „Miza este de 3,48 miliarde de euro”
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
04 aug. 2026, 14:59, Politic
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„Săptămâna trecută am reușit să salvăm peste 6,75 miliarde de euro pentru România, dintre care peste 4,25 miliarde din PNRR. A fost un pas important pentru investițiile de care România are nevoie. Săptămâna aceasta avem însă în față mai multe jaloane esențiale aflate în dezbaterea Senatului, printre care strategia privind biodiversitatea și legea integrității. Miza totală, pentru toate jaloanele care trebuie îndeplinite până la finalul lunii, este de aproximativ 3,48 miliarde de euro”, a transmis Abrudean, pe Facebook.

Președintele Senatului subliniază că suma este comparabilă cu bugetele unor ministere importante sau cu investiții majore.

„Este o sumă uriașă. Ca ordin de mărime, este comparabilă cu bugetele anuale ale unor ministere importante sau cu investiții publice majore la nivel național. Cu aproximativ 3 miliarde de euro se pot construi trei spitale regionale de urgență. Această sumă este de peste două ori bugetul anual al Capitalei”, a precizat acesta.

Abrudean le-a cerut senatorilor „să trateze aceste proiecte cu responsabilitate. PNRR nu este despre un partid sau altul, ci despre investiții în infrastructură, sănătate, educație și dezvoltarea României. Dacă ratăm aceste jaloane, nota de plată nu o vor plăti partidele, ci cetățenii”.

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