VIDEO | Bogdan Ivan: Am plecat dintr-un sătuc cu 300 de oameni. În România poți reuși dacă muncești

Bogdan Ivan, absolvent al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, are un master în Comunicare și Relații Publice și un doctorat în Sociologie. În prezent este deputat, după ce a fost, pe rând, ministru al Digitalizării, al Economiei și al Energiei.

Întrebat ce politicieni admiră, acesta i-a nominalizat pe Alexandru Vaida-Voevod, despre care spune că îl apreciază pentru rolul avut în istoria României, pe Adrian Năstase, care l-a inspirat să intre în politică, dar și pe Cătălin Predoiu.

Cum vede politica și funcția de ministru

În cadrul interviului „Ping Pong”, Bogdan Ivan afirmă că una dintre cele mai nedrepte etichete puse politicienilor este aceea că „nu fac nimic”. El spune că există oameni care nu își fac datoria, însă consideră că generalizarea este incorectă și vorbește despre ritmul intens de lucru pe care l-a avut în ultimii ani, inclusiv în perioada în care a făcut parte din Guvern.

Întrebat ce fel de politicieni nu ar vota niciodată, deputatul spune că îi respinge pe cei care promit lucruri pe care știu că nu le pot face, pe cei care nu au rezultate după ani petrecuți în politică și pe cei care își construiesc discursul exclusiv criticându-i pe ceilalți.

Fostul ministru susține că cea mai mare iluzie despre această funcție este ideea că ministrul are putere nelimitată. În realitate, spune el, trebuie să lucrezi într-o structură deja formată, cu o echipă pe care nu o alegi în totalitate și pe care trebuie să o convingi să îți urmeze viziunea.

Inteligența artificială și investițiile în România

Când vine vorba despre ce ar face diferit inteligența artificială dacă ar conduce România pentru o zi, social – democratul spune că probabil ar restructura o parte din administrație și ar analiza mult mai multe informații. Cu toate acestea, consideră că decizia finală trebuie să rămână în mâna omului, deoarece experiența și responsabilitatea nu pot fi înlocuite de tehnologie.

El compară inteligența artificială cu o bibliotecă la care ai acces instantaneu, dar „care nu are suflet”.

Referindu-se la investițiile străine, Ivan afirmă că România are argumente solide pentru a atrage capital, de la potențialul din domeniul energiei până la predictibilitatea pe termen lung și oportunitățile de dezvoltare.

Despre caracter, succes și planurile de viitor

Bogdan Ivan precizează că îl deranjează oamenii care mint cu ușurință și care își neagă propriile angajamente, adăugând că tinerii care aleg o carieră în politică trebuie să fie pregătiți pentru astfel de dezamăgiri.

Provocat să spună cu ce persoană și-ar dori să schimbe locul pentru o zi, deputatul l-a ales pe Donald Trump, „din curiozitate”. Descriind energia României în 2026 prin emoji-uri, el a indicat fulgerul, bateria și simbolul monedei euro, explicând că acestea reflectă potențialul energetic și economic al țării.

În opinia sa, diferența dintre un ministru bun și unul excelent este că primul administrează ceea ce există deja, în timp ce al doilea produce schimbări care continuă să aibă efecte și după încheierea mandatului.

Acesta consideră că haina poate crea o primă impresie, însă caracterul unui om este definit de ceea ce spune și de felul în care acționează.

„În România poți reuși dacă muncești”

Bogdan Ivan afirmă că tinerii pot avea o carieră în România dacă sunt serioși, își respectă cuvântul și muncesc. Ca argument, își evocă propriul parcurs, spunând că a plecat dintr-un sat cu aproximativ 300 de locuitori și a ajuns să ocupe funcții importante în administrația publică.

Întrebat ce ar face dacă ar ieși din politică, acesta spune că și-ar lua mai întâi o pauză pentru a petrece timp cu familia, după care s-ar orienta spre mediul universitar sau spre mediul privat.

La finalul interviului „Ping Pong”, Bogdan Ivan spune că și-ar dori ca oamenii să spună despre el că este „diferit”, „altfel” și că este un om care își respectă întotdeauna cuvântul.