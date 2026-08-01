Ucraina sprijină Franța în lupta cu incendiile de pădure. Macron: „Mulțumesc, Ucraina”

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS), echipa de intervenție se află în Franța pentru a participa la stingerea incendiilor forestiere de amploare. Misiunea este o premieră pentru Ucraina, fiind prima în care salvatori ucraineni oferă sprijin unui stat membru al Uniunii Europene prin Mecanismul de Protecție Civilă al UE, sistemul european de asistență reciprocă în caz de dezastre majore.

70 de pompieri și 15 autospeciale de intervenție

Ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vîhivski, a precizat că echipa a fost trimisă la instrucțiunile președintelui Volodimir Zelenski și este formată din 70 de pompieri și 15 vehicule specializate. Înainte de plecarea echipei, ministrul ucrainean de Interne și omologul său francez, Laurent Nuñez, au pus la punct detaliile misiunii.

Dacă autoritățile franceze vor solicita sprijin suplimentar, Vîhivski a mai anunțat că Ucraina este pregătită să trimită și aeronave ale DSNS, folosite la stingerea incendiilor de pădure și la intervenții de urgență.

„Salvatorii ucraineni au o experiență unică în intervenții în condiții extrem de dificile. În fiecare zi sting incendii de mari proporții provocate de atacurile rusești, desfășoară operațiuni de căutare și salvare și lucrează în zone aflate permanent sub amenințare. În ciuda provocărilor războiului, Ucraina este întotdeauna pregătită să îi ajute pe cei care i-au fost alături în cele mai grele momente”, a transmis ministrul ucrainean.

Macron: „Mulțumesc, Ucraina”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a redistribuit pe platforma X mesajul publicat de DSNS și a mulțumit Ucrainei în numele Franței, scriind: „Thank you Ukraine”. Mesajul liderului francez a fost însoțit de steagul Ucrainei și de cel al Uniunii Europene.

Anterior, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunțase că a discutat cu Emmanuel Macron, oferindu-i sprijinul țării sale în lupta cu incendiile de vegetație care afectează Franța.

Zeci de mii de hectare au fost devastate de incendii

Franța se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii de vegetație din ultimii ani. Potrivit autorităților franceze, aproape 42.000 de hectare au fost distruse de flăcări, iar pompierii continuă să intervină pentru stingerea unui incendiu de mari dimensiuni din sud-vestul țării, în apropiere de Bordeaux.

Misiunea pompierilor ucraineni reprezintă și un gest simbolic de solidaritate, în condițiile în care, de la începutul invaziei ruse, statele Uniunii Europene au acordat în mod constant sprijin Ucrainei prin același Mecanism de Protecție Civilă al UE. De data aceasta, Ucraina este cea care trimite echipe de intervenție pentru a ajuta un stat membru aflat în dificultate.