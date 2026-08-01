Ministrul ucrainean de Externe cere urgent mai multe sisteme de apărare aeriană după atacul devastator asupra Kievului

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a lansat un nou apel către partenerii internaționali pentru accelerarea livrărilor de sisteme de apărare aeriană și antirachetă, după atacul masiv lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit agenției Ukrinform, oficialul ucrainean susține că Ucraina are nevoie urgentă de sprijin suplimentar pentru a-și proteja populația de atacurile aeriene.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de X, Andrii Sybiha a descris atacul drept unul dintre cele mai grave din ultimele zile, prezentând bilanțul victimelor.

„O noapte infernală la Kiev. Cel puțin 9 persoane au fost ucise și 23 rănite în urma atacului barbar al Rusiei cu trei duzini de rachete balistice. Este al doilea atac de o asemenea amploare în doar două zile”, a menționat Sybiha.

Șeful diplomației ucrainene afirmă că, în condițiile în care Rusia nu reușește să își atingă obiectivele pe front, își concentrează tot mai mult atacurile asupra orașelor și populației civile.

În acest context, el spune că Ucraina are nevoie cât mai repede de sisteme suplimentare de apărare aeriană și antirachetă, și totodată de rachete interceptoare, pentru a limita efectele unor astfel de atacuri.

„Rapiditatea deciziilor și a livrărilor este esențială. Fiecare decizie care consolidează apărarea spațiului aerian ucrainean salvează vieți omenești, în timp ce fiecare întârziere duce la decese și crime de război”, a spus ministrul.

Andrii Sybiha afirmă că modul în care războiul evoluează depinde în mare măsură de capacitatea Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian și că întărirea sistemelor de apărare ar putea contribui la apropierea păcii.

Autoritățile ucrainene au anunțat anterior că, în urma atacului masiv cu rachete din noaptea de 1 august, nouă persoane și-au pierdut viața, iar cel puțin 28 au fost rănite. În cinci raioane ale capitalei au izbucnit incendii, iar mai multe clădiri și infrastructuri au fost avariate în urma bombardamentelor.