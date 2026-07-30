Regatul Unit va investi 8.4 miliarde de lire în submarinele nucleare, anunță premierul Burnham

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat o investiție de 8.4 miliarde de lire sterline destinată programului submarinelor nucleare din clasa Dreadnought, aflate în construcție la șantierul naval din Barrow-in-Furness, relatează BBC.

Inițiativa se încadrează în planul de înlocuire a celor patru submarine din clasa Vanguard, aflate în serviciu din 1992 și echipate cu rachete Trident. Noile submarine sunt programate să intre în serviciu în anii 2030, odată cu retragerea actualei flote.

Cele 8.4 miliarde reprezintă primul pas pentru refacerea flotei nucleare britanice. Investiția de 63.6 miliarde de lire sterline urmărește întreținerea flotei nucleare existente, continuarea programului Dreadnought, dezvoltarea viitoarei generații de submarine și modernizarea infrastructurii navale și a facilităților de producție.

Executivul estimează că programul nuclear de apărare susține în prezent aproximativ 47.000 de locuri de muncă în Regatul Unit, iar acest număr ar putea crește la 65.000 până în 2030. De asemenea, guvernul preconizează crearea a aproximativ 22.000 de programe de ucenicie până în 2035.

Guvernul se confruntă și cu dificultățile generate de promisiunea guvernului de a atinge ținta NATO de 3,5% din PIB pentru apărare până în 2035, la care se adaugă și 3% pentru investiții auxiliare.

John Healey, ministru al Apărării în cabinetul Starmer și-a dat demisia din funcție tocmai din cauza frustrărilor legate de lipsa unui calendar clar pentru atingerea țintei de 3%.

În prezent, din noua sa poziție de ministru de Finanțe, Healey se confruntă alături de Burnham cu sarcina dificilă de a identifica.