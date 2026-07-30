Premieră medicală în Vietnam: primul transplant de penis de la un donator aflat în moarte cerebrală

Profesorul asociat Nguyen Quang, directorul Centrului de Andrologie al spitalului unde a fost făcută intervenția, a declarat că operația a implicat reconstrucția structurilor cheie ale penisului, concomitent cu reconectarea vaselor de sânge și a nervilor prin microchirurgie, scrie The Independent.

„În cadrul acestei proceduri de transplant, am reconstruit structurile anatomice ale penisului, inclusiv uretra, corpul spongios și corpurile cavernoase, efectuând simultan anastomoze microchirurgicale ale arterelor, venelor și nervilor de dimensiuni minuscule”, a spus specialistul.

Bărbatul de 43 de ani, beneficiarul intervenției, suferise o penectomie în urmă cu patru ani. El a urmat cu succes un tratament, astfel că putea urina normal, dar a rămas doar o porțiune foarte mică din penis. Medicii au precizat că acest lucru i-a provocat suferință psihologică, afectându-i atât calitatea vieții, cât și starea de bine mentală.

Primul transplant de penis din Vietnam de la un donator în moarte cerebrală

După operație, organul transplantat se vindecă conform așteptărilor, nu au fost detectate complicații, iar pacientul răspunde bine la medicația anti-respingere.

Cu toate acestea, medicii au precizat că va fi nevoie de timp pentru a stabili dacă sensibilitatea, funcția erectilă și funcția urinară pe termen lung se vor restabili complet.

Directorul spitalului, dr. Duong Duc Hung, a calificat operația drept „primul transplant de penis din Vietnam de la un donator în moarte cerebrală” și a declarat că echipa a petrecut luni întregi de pregătire.

Potrivit The Independent, care citează literatura medicală internațională, înaintea acestui caz fuseseră raportate la nivel mondial doar cinci transplanturi de penis reușite, ceea ce face ca intervenția din Vietnam să fie una dintre cele mai rare proceduri de transplant reconstructiv realizate până în prezent.