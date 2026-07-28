Premieră medicală în Italia: o pacientă și-a recăpătat vederea după primul transplant de maculă din lume

O echipă de medici de la Spitalul Molinette din Torino, nordul Italiei, a efectuat primul transplant de maculă din lume, o intervenție chirurgicală considerată o premieră în oftalmologie, care i-a redat vederea unei paciente de 67 de ani.

Potrivit unui comunicat al spitalului, preluat de La Stampa, pacienta, Elena, și-a pierdut complet vederea în urma unui accident rutier grav petrecut în urmă cu cinci ani.

O tehnică fără precedent îi redă vederea Elenei

În ochiul stâng, femeia suferise leziuni ireversibile ale nervului optic, ceea ce făcea imposibilă transmiterea informației vizuale către creier, deși structurile anatomice ale ochiului rămăseseră intacte. În același timp, ochiul drept, afectat anterior de maculopatie, suferise traumatisme severe care distruseseră retina și corneea.

Potrivit medicilor, distrugerea completă a celulelor stem corneene făcea imposibil un transplant corneean convențional, iar pacienta nu mai avea nicio perspectivă de a-și recăpăta vederea.

Intervenția, coordonată de profesorul Michele Reibaldi, a depășit însă acest obstacol printr-o tehnică fără precedent.

Medic: „Rezultatele inițiale sunt încurajatoare”

Echipa medicală a prelevat din ochiul stâng (care nu mai putea transmite semnale vizuale, dar avea țesuturi sănătoase) un bloc anatomic complet, incluzând corneea, sclerotica, conjunctiva și, pentru prima dată în lume, macula, partea centrală a retinei responsabilă de vederea fină.

Aceste structuri au fost transplantate în ochiul drept, într-o procedură complexă care a durat aproape șase ore și care a permis reconstruirea unui ochi funcțional folosind țesuturi provenite din celălalt ochi al pacientei.

„Așteptăm acum să vedem cât de bine va funcționa retina transplantată, însă rezultatele inițiale sunt încurajatoare”, a declarat profesorul Reibaldi, citat în comunicatul spitalului.

Profesorul Michel Paques, șeful Departamentului de Oftalmologie al Spitalului Național Quinze-Vingts din Paris și specialist în bolile retinei, a confirmat pentru AFP că intervenția reprezintă o premieră mondială.

Prudență până la o evaluare obiectivă

El a atras însă atenția că rezultatele trebuie interpretate cu prudență până la publicarea datelor științifice și evaluarea lor de către comunitatea medicală.

„În absența unor date publicate și evaluate de colegi, nu este posibil să se evalueze obiectiv tehnica, reproductibilitatea acesteia sau rezultatele anunțate”, a precizat specialistul francez.